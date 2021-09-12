ريال مدريد ضد سيلتا فيجو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

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ريال مدريد × سيلتا فيجو

مباشر، لحظة بلحظة



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انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

ميجيل - ميليتاو - ناتشو - كارباخال

فالفيردي - كاسيميرو - مودريتش

هازارد - بنزيما - فينسيوس

تشكيل سيلتا فيجو:

قرر جيرمان كوديه اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-1-3-2

ديتورو

جالان- موريلو - أراوخو - مايو

تابيا

مينديس - سواريز - سيرفي

أسباس - مينا

يسعى الملكي لتحقيق بداية مثالية على ملعبه المُجدَد وتحقيق الفوز من أجل اقتسام الصدارة مع أتلتيكو مدريد وفالنسيا، في المقابل سيحاول سيلتا فيجو التقدم في جدول الترتيب خاصًة وأن الفريق يحتل المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة فقط.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب سانتياجو برنابيو الذي سيستضيف مباريات الملكي من جديد بعد تجديده.