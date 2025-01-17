"الأمور تحدث في ريال مدريد" .. مفاجأة جديدة تثير الشكوك حول مستقبل أنشيلوتي!

الفوز على سيلتا فيجو لن يغير أي شيء

رغم الفوز الكبير على سيلتا فيجو في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، إلا أن الشكوك لا تزال محيطة بمستقبل المدرب كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد هذا الموسم.

ريال تلقى هزيمة قاسية أمام برشلونة بنتيجة 5/2 يوم الأحد الماضي في نهائي كأس السوبر الإسباني، ليرد أمس، الخميس، بانتصار مماثل على سيلتا فيجو بفضل ثنائية لإندريك و3 أهداف من فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وفيديريكو فالفيردي، بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين بسبب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

ورغم الانتصار الدراماتيكي العريض، إلا أن مانو كارينيو مخرج برنامج " El Larguero" الإسباني، قال إن الشكوك مستمرة حول مصير أنشيلوتي مع وجود إمكانية لرحيله في أي وقت بسبب نتائج الفريق بشكل عام.

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وقال كارينيو:"سأقول هذه العبارة الآن وسنرى أن الموسم طويل للغاية والنتائج ستضع الأمور في نصابها الصحيح، ولكن في الوقت الحالي لا أجرؤ على التأكيد أن أنشيلوتي سيستمر حتى نهاية الموسم مع ريال مدريد".

وواصل حديثه:" أكررها مرة أخرى، هناك الكثير من الأشياء التي تحدث تجعلني أعتقد ذلك، نحن في يناير وهناك الكثير من الشكوك".

يذكر أن المباراة القادمة لريال ستكون أمام لاس بالماس يوم الأحد القادم في الدوري الإسباني، قبل ملاقاة سالزبورج يوم الأربعاء التالي في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.