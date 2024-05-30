"سأحقق حلم طفولتي أمام ريال مدريد" .. سانشو يتحدى بيلينجهام وفينيسيوس قبل نهائي الأبطال

"اللعب ضد الميرنجي يجعل الأمر أفضل"

أبدى الإنجليزي جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، حماسه الكبير لخوض مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال.

ويخوض بوروسيا دورتموند مواجهة مصيرية وصعبة أمام ريال مدريد، السبت المقبل على ملعب "ويمبلي" في لندن، بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سانشو في تصريحات نشرتها شبكة "TNT Sports": "عندما كنت طفلاً كنت أحلم دائمًا بهذه المباريات. إنه مثل الحلم الذي أصبح حقيقة، اللعب ضد ريال مدريد يجعل الأمر أفضل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "ستكون مباراة رائعة، ريال مدريد تاريخه يتحدث عنه. لدي أصدقاء جيدون هناك، جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور وتحدثنا بعد المباراة ضد بايرن ميونخ".

وتابع: "أخبرت جود وفيني أننا سنرى بعضنا البعض في النهائي، أعلن أنه سيكون هناك الكثير من التوتر. لكني أتطلع إلى ذلك حقًا".

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي الأبطال على حساب العملاق الألماني بايرن ميونخ، بينما قهر بوروسيا دورتموند نظيره باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي.