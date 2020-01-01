بيل وخاميس على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة سالامنكا في الكأس

المدرب زيدان أراح عدد من نجومه

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد استدعاء 19 لاعبًا للمباراة ضد يونيونيستاس دي سالامنكا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، والمقرر إقامتها يوم غدٍ الأربعاء على ملعب إيلمانتيكو.

وشهدت قائمة المدرب الفرنسي تواجد الثنائي جاريث بيل وخاميس رودريجز بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام إشبيلية، والتي حسمها الملكي لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.

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ولم يستدع زيدان الثلاثي توني كروس ولوكا مودريتش ورودريجو بهدف منحهم فرصة لالتقاط الأنفاس بعد لعبهم عددًا من المباريات المتتالية مؤخرًا.

وخرج من القائمة كذلك ألفارو أودريوزولا المحاط بإشاعات كبيرة حول مستقبله وإمكانية الرحيل بالإعارة إلى بايرن ميونيخ قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وشهدت القائمة عودة فيديريكو فالفيردي بعد غيابه عن مواجهة الفريق الأندلسي للإيقاف، وتواصل غياب الثلاثي المصاب إيدين هازارد وماركو أسينسيو وسيرجيو راموس، كما مازال ماريانو دياز مستبعدًا بقرار فني من بطل كأس العالم مع فرنسا عام 1998.

يُشار لأن ريال مدريد يتشارك مع برشلونة قمة جدول ترتيب الليجا برصيد 43 نقطة لكل منهما، ومن المقرر أن يلتقي مساء الأحد بلد الوليد خارج ملعبه في الجولة القادمة فيما يُسافر البارسا لمواجهة فالنسيا في مواجهة صعبة يوم السبت.