فاييخو: أريد البقاء ومساعدة ريال مدريد الموسم القادم

المدافع الشاب مازال مقتنعًا بأن مستقبله في مدريد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد خيسوس فاييخو على ثقته بمستقبله في ريال مدريد، وأنه قادر على تجاوز الفترة الصعبة التي لاحقته خلالها الإصابات وإظهار قدراته جيدًا في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وكان اللاعب قد انضم للريال قادمًا من ريال سرقسطة عام 2015 بعدما لفت الأنظار في فريقه وحمل شارة قيادته وهو مازال مراهقًا، وقد أعاره الريال لسرقسطة ثم لإنتراخت فرانكفورت وخطف الأضواء هناك رغم معاناته من مشاكل بدنية.

ولم يلعب صاحب الـ22 عامًا سوى 5 مباريات هذا الموسم مع الريال لكن 3 منها كانت في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مما جعله متفائلًا بشأن مستقبله مع الفريق.

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إذ قال لصحيفة ماركا عن إن كان قد تحدث مع المدرب زين الدين زيدان عن الموسم الجديد "نحن لم نتحدث سوى عن الموسم المنقضي، لكني واثق من رغبتي البقاء هنا".

"أريد البقاء، فأنا سعيد جدًا في النادي وأشعر بحب الجماهير لي وكذلك زملائي. المدرب أيضًا منحني الثقة في المباريات الأخيرة وأنا أتطلع قدمًا لمساعدة الفريق في الموسم القادم".

أضاف "كان موسمًا صعبًا، خاصة في البداية نتيجة الإصابات. لم يكن سهلًا، لكنه جعلني أتحسن على الصعيد الشخصي".

"أنا سعيد جدًا بكيفية انتهاء الموسم، إذ لعبت ووجدت نفسي جيدًا. بالنسبة للفريق، نحن بحاجة للتحسن والتعلم كثيرًا من هذا الموسم".

يُذكر أن الريال خاض موسمًا صعبًا لم يتوج به بأي بطولة، وقد أشرف على تدريبه 3 مدربين هم جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري وأخيرًا زيدان الذي قادهم في السنوات الثلاثة الماضية للفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات.