لماذا حقاً يريده ريال مدريد؟ ريس جيمس "كابوس" متواصل في تشيلسي!

الظهير الإنجليزي وقائد البلوز هدف قديم ومتجدد للملكي كل سوق

أصبح بحث ريال مدريد عن ظهير أيمن وأعسر لتدعيم صفوفه حديثاً مكرراً في كل سوق انتقالات، والجميع يعرف خطط الملكي لدعم المركزين، وجمهور ينتظر بفارغ الصبر الحل النهائي لمشكلة أرقت مضجعهم كثيراً.

وإذا كان الفريق يساراً قد ضم فران جارسيا هذا الصيف وأعاده من رايو لمساندة المصاب دائماً فيرلان ميندي، يبقى ألفونسو ديفيس الهدف الأساسي لدعم تلك الجبهة، والحديث أن صيف 2024 سيكون موعد تحرك الملكي لضمه استغلالاً لتبقي عام في عقده سيسمح للتفاوض بقوة أكبر مع بايرن ميونخ لخطف النجم الكندي الذي سيكون بمثابة الحل النهائي في هذا الجانب لسنوات قادمة.

وعلى صعيد الجانب الآخر الأيمن، حتى الآن يحافظ داني كاربخال على مستواه وتبتعد عنه الإصابات، وبديله لوكاس فاسكيز يقدم الإضافة عند الحاجة، ولكن الجميع يعرف متاعب كاربخال البدنية المتكررة، وتقدم فاسكيز في السن، مع الأخذ في الاعتبار عدم كونه ظهير من الأساس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حددت إدارة ريال مدريد منذ فترة طويلة ريس جيمس، لاعب تشيلسي، ليكون الحل طويل الأمد يمين الدفاع كما هو الحال مع ديفيس يساره، وكل سوق انتقالات يتجدد الحديث حول متى سيقرر الملكي التحرك جدياً وضم الدولي الإنجليزي.

472 يوماً، كان هذا عدد الأيام التي غابها الإنجليزي الشاب عن الملاعب منذ بداية مشواره في 2018 بداعي الإصابة، وآخرها كان مطلع هذا الموسم من أغسطس وحتى أكتوبر بمجموع 54 يوماً غاب فيها بسبب إصابة في عضلات الساق.

منذ تولي جيمس رسمياً شارة قيادة البلوز ولم يعرف اللاعب الخير في مسيرته، إصابة في اللقاء الافتتاحي للموسم، وبعد عودته لعب فقط ثلاث مباريات ضد ليفربول وسيتي ونيوكاسل، اللقاء الأخير الذي شهد طرده لتلقيه إنذارين، ليواصل موسمه الكارثي الذي ساهم فيه بصناعة هدف وحيد، ولم يلعب أي مباراة كاملة، إذ تعود آخر 90 دقيقة متواصلة خاضها إلى أبريل الماضي ضد ريال مدريد بالذات في دوري الأبطال.

ويبدو أن جيمس يدرك جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بتوليه شارة القيادة خلفاً للاعب بشخصية سيزار أزبيليكويتا رحل عقب 11 عاماً مع البلوز، إذ قالت "ميترو" إنه يستشير تياجو سيلفا حول الخصائص المطلوبة، وأنه سافر خصيصاً إلى باريس في الأسابيع الماضية للقاء قائد منتخب جنوب إفريقيا للرجبي كوليسي للاستفادة من خبراته ككقائد ساعد بلاده للتتويج مؤخراً بالمونديال.

لسنا هنا للتشكيك في ريس جيمس اللاعب أو الشخصية، ولكن في مدى ملائمته لخطط ريال مدريد طويلة الأمد للمستقبل بسجل إصاباته الطويل الذي قد يجعله مجرد معوض لكاربخال على هذا الصعيد، وليس حلاً لمشكلة طالت معاناة الفريق الملكي معها!