ريال مدريد وريال سوسيداد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، على سانتياجو برنابيو

ريال مدريد0 × 0 ريال سوسيداد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / روبين لي نورماند / أندر جيوفارا / ميجيل أنخل مويا / ألكسندر أيساك / أبهين مونوز / عدنان يانوزاي / ديفيد زوروتوزا

ريال سوسيداد: يبدأ المدرب ايمانول الجواسيل بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليكس روميرو / جوسيبا زالدوا / أريتز إلوستوندو / دييجو يورينتي / ناتشو مونريال / مارتن أوديجارد / إيجور زوبيلديا / ميكيل ميرينو / كريتسان بورتو / ويليان جويه / ميكيل أورزابال

البدلاء / إيسكو / مارسيلو / توني كروس / ألفونس أريولا / لوكا يوفيتش / جاريث بيل / إيدير ميليتاو

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخيو راموس / رافاييل فاران / فيرلاند ميندي / لوكا مودريتش / كاسيميرو / فيديريكو فالفيردي / رودريجو سيلفا / كريم بنزيمة / إدين هازارد

تشكيل الفريقين:

أيضًا، ضمن ريال مدريد أن يدخل إلى التوقف الدولي لمدة أسبوعين وهو يتقاسم صدارة الليجا مع ريال سوسيداد وبرشلونة إن انتصر الأخير في مباراته أمام سيلتا فيجو، وهذا ضروري لإرضاء الجمهور الملكي في إطار الحلم بإعادة الليجا لخزائن النادي الملكي.

أهمية الفوز تأتي بسبب التعادل السلبي الذي تعادله ريال مدريد الأسبوع الماضي أمام ريال بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو، والذي جعل الصحافة تفترض أن منصب زين الدين زيدان قد يكون على المحك.

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا وهامًا على مضيفه إيبار بأربعة أهداف نظيفة، في مباراة أُقيمت بينهما على ملعب بلدية إيبورا وذلك في إطار الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./