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نجم ريال مدريد حزين بسبب صافرات جماهير بيتيس

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داني سيبايوس نجم وسط ملعب ريال مدريد يعرب عن حزنه من صافرات استهجان جماهير ريال بيتيس.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب اللاعب الاسباني الشاب داني سيبايوس نجم وسط ملعب ريال مدريد عن شعوره بحزن كبير بسبب الاستقبال الذي تلقاه من قبل جماهير فريقه السابق بيتيس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب المباراة التي جمعت ناديه الحالي بالسابق في الجولة الـ 19 من الدوري الاسباني.

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وقال سيبايوس: "هذا الملعب منحني كل شيء من قبل، لقد نشأت هنا كلاعب كرة قدم، ولم أتوقع أبدًا أن يتم استقبالي بهذا الشكل بعد كل تلك السنوات".

وأضاف: "أنا سعيد لكنني سأغادر بأحاسيس مختلطة، لم أتلق الحب الذي توقعته من الجماهير التي لطالما كانت تشجعني طوال الوقت".

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وشارك سيبايوس كبديل في صفوف ريال مدريد خلال المباراة وجاء للنادي الملكي بهدف الفوز الذي تم تسجيله في وقت متأخر، تحديدًا في الدقيقة الـ 88.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد استطاع العودة لطريق الانتصارات في مباراة الأمس بعد الفوز بهدفين لهدف على ريال بيتيس، وبعد تعثره في أخر مواجهتين أمام فياريال وريال سوسيداد.

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