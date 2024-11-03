رغم حاجته لتدعيمات ضرورية .. ريال مدريد يرفض التخلي عن نجمه "هدف ليفربول ومانشستر سيتي"

نجم ريال مدريد لن يرحل إلى إنجلترا

ليس سرًا أن ريال مدريد لديه الرغبة في بعض التدعيمات الضرورية في صفوفه، على رأسها التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد وألفونسو ديفيز في الظهيرين الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى فلوريان فيرتز، وفي نفس الوقت يستهدف ناديي ليفربول ومانشستر سيتي التعاقد مع أحد نجوم الميرنجي.

وبعد انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد، تزايدت الأخبار التي تفيد بأن النجم البرازيلي رودريجو جوس هو الأقرب للرحيل عن الميرنجي، ولكن تمسك النادي الملكي به.

وخلال الشهور الأخيرة أبدت أندية مثل ليفربول ومانشستر سيتي اهتمامها بالتعاقد مع رودريجو صاحب الـ23 عامًا، رغم تأكيد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو لـ "SpilXperten" على أن ريال مدريد لن يسمح برحيله إلا إذا كان الأمر ضروريًا للغاية.

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وأضاف: "لا أعتقد أن ريال مدريد يريد بيع رودريجو إنهم لا يريدون بيع أفضل لاعبيهم مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو، لأن فلورتنينو بيريز رئيس النادي يحب أن يبقى هؤلاء اللاعبون الموهوبون في فريقه، وإذا قال إنه غير سعيد بالوضع وأصر على الرحيل سيفكرون في الأمر بالتأكيد، ولكنه تحت قيادة كارلو أنشيلوتي يلعب دائمًا والعلاقة جيدة بينهما، ولذلك هذا ليس الوقت المناسب لرحيله".

واستطرد قائلًا: "ريال مدريد لا يبيع أفضل لاعبيه، ويبيعون اللاعبين الذين لا يلعبون فقط، وليس الأساسيين، وسيستعين على العديد من الأندية الانتظار للحصول على رودريجو".