"ريال مدريد يدفع رشاوى وبرشلونة يشتري ساعات فاخرة للحكام" .. رئيس فالنسيا الأسبق يفضح التاريخ الأسود لعمالقة الليجا

"نعم.. حاولت شراء حكم أمام بايرن ميونخ"

واصل باكو رويج، الرئيس الأسبق لنادي فالنسيا الإسباني، فتح صندوق أسرار فترة عمله مع النادي الأندلسي (1994-1997)، كاشفًا عن فضائح تتعلق برشاوى الحكام بين عملاقي الليجا برشلونة وريال مدريد.

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وكان باكو ريج قد فجر جدلًا كبيرًا بحواره أجراه مع شبكة "ريليفو"، وتحدث خلاله عن أزمة العنصرية ضد فينيسيوس جونيور، متهمًا فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بإرهاب الحكام.

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ونشرت الشبكة الإسبانية جزءًا جديدًا من الحوار مع باكو، حيث كشف خلاله عن كواليس محاولته إعطاء رشوة لأحد الحكام المكلف بإدارة مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ في كأس الاتحاد الأوروبي 1996.

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وقال باكو: "فزنا في مباراة الذهاب 3-0، لكنني لم أكن واثقًا من حسم التأهل بسبب قوة الألمان، الذين كان لديهم فريق عظيم وكانوا يلعبون في ملعبهم، أخبرني أحد وكلاء اللاعبين في العاصمة مدريد، ويُدعى توركال، بأنني قادر على تقديم رشوة إلى الحكم الروسي، نيكولاي ليفنيكوف".

وأضاف: "جاء هذا الرجل توركال وقال لي (باكو، الحكم الذي حصلت عليه هو ابن عاهرة لكنني صديق مقرب له، والأمر محسوم، يجب أن تعطيني 3 ملايين بيزيتا أي حوالي 200 ألف يورو حاليًا)".

وأردف: "الحكم اشترط دفع الأموال إليه، قبل انطلاق مواجهة الإياب ضد بايرن ميونخ، لكنني رفضت ذلك، لأنني أردت دفع بعد ضمان فوزنا في ذلك اللقاء، بالفعل أعطيت توركال الاموال، وخرج الحكم وبعد 5 دقائق أطلق صافرة ركلة جزاء ضد فالنسيا سجلها زوبيزاريتا. في النهاية خسرنا مباراة الإياب لكننا تأهلنا. لكن انظر ماذا فعل بي ابن العاهرة".

وتابع رئيس فالنسيا الأسبق: "ريال مدريد كان أيضًا يدفع الرشاوى في كل مكان، وبرشلونة قام بشراء ساعات فاخرة لعدد كبير من الحُكام، وأنا أعلم بأنهما مستمران في هذا الأمر".

وختم باكو: "الجميع ينفي هذه التهم، لكنها مجرد كذبة يريدون منا تصديقها، وأنا فعلت ذلك أيضًا قبل 28 عامًا، ولا أستحي من التحدث عن هذه القضية".