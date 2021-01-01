ريال مدريد وخيتافي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد أمام ويسكا في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، بملعب سانتياجو برنابيو..

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تشكيل ريال مدريد:

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

تيبو كورتوا

مارسيلو - ناتشو - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي

لوكا مودريتش - كاسيميرو

فينيسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - مارفين

تشكيل خيتافي:

يبدأ المدرب خوسيه بوردالاس بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

دافيد سوريا

ماتياس أوليفيرا - إيريك كاباكو - سفيان شاكلا - داميان سواريز

مارك كوكوريلا - ماورو أرامباري - نيمانيا ماكسيموفيتش - سولير

رودريجيز - خوان هيرنانديز

يبحث خيتافي عن الفوز الأول له منذ أربع جولات، بعد أن تلقى هزيمتين ثقيلتين من بلباو وإشبيلية وتعادل مع ألافيس، وذلك سعيًا لتحسين ترتيبه في الجدول، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر.

نجح ريال مدريد في العودة للانتصارات في الجولة الماضية بعد أن قلب الطاولة على ويسكا بهدفي فاران، ويسعى لمواصلة النتائج الجيدة رغمًا عن أنف الإصابات الكثيرة التي تعرض لها الفريق في الموسم الحالي، من أجل استعادة المركز الثاني على الأقل الذي يتواجد فيه برشلونة بفارق الأهداف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة ريال مدريد وخيتافي، في إطار مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني والتي ستُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.