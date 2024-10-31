بيريز تعهد بالاعتناء به .. أنشيلوتي يضم ابن نجم ريال مدريد الراحل لتدريبات الفريق الأول

أحد أهم الجواهر في النادي

خوسيه أنطونيو رييس، اسم معروف لدى عشاق الكرة الإسبانية وجماهير نادي آرسنال الإنجليزي، وتسبب في صدمة هائلة للجميع بعد وفاته المفاجئة في عام 2019.

ريال مدريد قرر إعادة هذا الاسم للحياة من جديد، وذلك عن طريق ابنه، خوسيه أنطونيو رييس لوبيز، البالغ من العمر 17 سنة، والذي يعتبر أحد جواهر فريق "Juvenil B"، حيث انضم له في نفس عام وفاة والده.

صحيفة "آس" الإسبانية، قالت إن اللاعب الذي ضمه ريال مدريد وسط منافسة من رايو فاييكانو وأتلتيكو مدريد، لفت الأنظار مؤخرًا مع الميرينجي، مما دفع المدرب كارلو أنشيلوتي إلى دمجه مع تدريبات الفريق الأول خلال اليومين الماضيين.

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ويأتي ذلك بعدما أثبت اللاعب نفسه على مدار السنوات الماضية، حيث ظهر للمرة الأولى مع فرق الناشئين في أكتوبر 2019، وسجل العديد من الأهداف الحاسمة بمختلف المراحل التي تدرج بها.

ويتميز رييس الصغير ببنية بدنية رائعة تذكرنا كثيرًا بوالده، كما يمكنه اللعب على كلا الجناحين مستفيدًا من قدرته على المراوغة، ويتمتع بقدرة مميزة على حسم الفرص أمام المرمى، مما دفع النادي لتجديد عقده حتى عام 2027.

جدير بالذكر أن فلورنتينو بيريز تعاقد مع رييس الصغير عندما كان عمره 11 سنة من ليجانيس، وتعهد وقتها بالاعتناء به، تقديرًا لمسيرة والده الذي سبق له اللعب لريال مدريد على سبيل الإعارة من آرسنال خلال موسم 2006/2007، وانتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد وبنفيكا وإشبيلية وإسبانيول وعدة فرق أخرى.