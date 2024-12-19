"منحني قميصه ولم أغسله" .. خوسيلو يكشف عن تجربة خاصة جمعته بكريستيانو رونالدو

المهاجم المخضرم لعب لريال مدريد على فترتين

كشف خوسيلو مهاجم الغرافة القطري، عن موقف جمعه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة تواجدهما معًا في صفوف ريال مدريد.

خوسيلو سبق أن لعب لريال على فترتين، الأولى كانت مع الفريق الثاني "كاستيا" من 2009 قبل رحيله إلى هوفنهايم في 2012 وهي الحقبة التي تواجد فيها رونالدو في سانتياجو برنابيو، والثانية كانت بعد رحيله، وبالتحديد الموسم الماضي، عندما انضم المهاجم المخضرم لريال على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من إسبانيول، قبل انضمامه في وقت لاحق إلى الغرافة.

ومن جانبه قال صاحب الـ34 سنة عن تجربته مع رونالدو لبرنامج "El Hormiguero":"كريستيانو منحني قميصه في الظهور الأول لي مع ريال مدريد، لم أغسله منذ هذه اللحظة، رائحته ليست سيئة أبدًا".

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وأضاف:"هذه هي طريقتي في الاحتفاظ بالقمصان الخاصة للغاية، أتركهم متسخين دون أي تنظيف".

وأما عن رأيه في بداية كيليان مبابي مع ريال مدريد:"بالنسبة لي هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، شارك في نهائيين وفاز ببطولتين في كل منهما، أعتقد أنه يمتلك المهارات اللازمة التي تجعله أسطورة لريال مدريد".

وجاءت تصريحات خوسيلو على هامش فوز ريال مدريد بنهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتننتال قطر 2024" على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 3/0، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس، الأربعاء، على ملعب لوسيل في قطر.