قبل كأس السوبر الأوروبي .. الرباط الصليبي يضرب "فتى" ريال مدريد!

قبل انضمامه لقائمة السوبر الأوروبي..

خوان مارتينيز، فتى ريال مدريد الإسباني، الذي يبلغ من العمر 16 عامًا، تلقى ضربة قوية، في وقت كان قريبًا فيه من الظهور في قائمة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

وكان مارتينيز أحد أبرز اللاعبين في صفوف ريال مدريد، خلال جولته التحضيرية، في الولايات المتحدة، حيث قدم مستويات جيدة، فيما كان المدرب أنشيلوتي ينوي مفاجأة الإسباني بضمه لقائمة مباراة كأس السوبر الأوروبي، أمام أتالانتا الإيطالي، المقررة يوم الأربعاء المُقبل.

وذكر الإعلامي الرياضي ماريو كورتيجانا، عبر منصة (إكس)، أن خوان مارتينيز، تعرض لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، خلال مشاركته في التدريبات، اليوم (الجمعة)، ومن المُقرر أن يخضع لعملية جراحية.

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وخسر النادي الملكي، موهبة إسبانية كان متوقعًا أن تنضم لقائمة الفريق الأول، خلال الموسم الرياضي الجديد (2024-2025)، حيث يتعين على الميرينجي أن يخوض مهمة صعبة للحفاظ على اللقب في مسابقتي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وتقرر تصعيد خوان مارتينيز إلى فريق ريال مدريد تحت 19 عامًا، في نوفمبر الماضي، فيما يرتبط بعقد حتى صيف 2026، فيما شارك اللاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب خلال الموسم الماضي، والتي شهدت تأهل الريال إلى ربع النهائي، قبل الخسارة أمام ميلان الإيطالي بركلات الترجيح.