"ستكون المباراة 11 ضد 12" .. حكم الكلاسيكو يثير الذعر بين جماهير برشلونة

أزمات الكلاسيكو تبدأ مبكرًا

سيطرت حالة من القلق على أنصار نادي برشلونة، بعد الإعلان عن طاقم حكام الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد، السبت المقبل بملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 11 من "الليجا".

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" عن تعيين خوسيه ماريا سانشيز حكما لمباراة الكلاسيكو، وهو ما أثار حفيظة جماهير النادي الكتالوني، نظرًا لسجل أرقامه السلبي ضد فريقهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم أن ماريا سانشيز أدار 34 مباراة لبرشلونة و35 لريال مدريد، لكن هناك خوف بين أنصار برشلونة من هذا الحكم، لأن البارسا خسر 3 من أصل 5 مباريات كلاسيكو أدارها ماريا سانشيز.

وعلاوة على ذلك، خسر برشلونة 6 مرات، عندما كان ماريا سانشيز هو الحكم وأشهر البطاقة الحمراء في وجه أحد لاعبي برشلونة مرة واحدة خلال تلك الفترة.

في المقابل، أدار خوسيه ماريا سانشيز، 3 نهائيات شارك فيها ريال مدريد، وفاز الفريق الأبيض بها جميعًا، بما في ذلك كأس السوبر الإسباني، ضد برشلونة في عام 2018.

وانتشرت تعليقات سلبية من جماهير برشلونة على الحكم الإسباني المعين لإدارة الكلاسيكو، على منصة "X" (تويتر سابقًا)، حيث قال حساب باسم لامين: "لا.. ليس هذا الرجل مرة أخرى"، وقال حساب باسم زيدا: "حسنًا، ستكون المباراة 11 ضد 12 يوم السبت إذن".

وسخر شيفام أحد مشجعي برشلونة من تعيين خوسيه ماريا سانشيز لإدارة المباراة، قائلًا: "هل أعلن ريال مدريد عن تشكيلته بالفعل؟"، بينما قال حساب "LM" البرشلوني: "لقد انتهى الأمر بالنسبة لنا".