لم تكن خسارة فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، في سباق الكرة الذهبية لصالح الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، الحدث الوحيد المثير للجدل في حفل توزيع جوائز "بالون دور" أمس الثلاثاء على مسرح "لو شاتيليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقام نادي ريال مدريد، بمقاطعة جماعية لحفل "بالون دور"، حيث رأى أن لاعبه البرازيلي تعرض للظلم في هذا السباق، رغم فوز مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب هذا العام وفوز النادي نفسه بجائزة أفضل فريق للرجال في 2024.

وخلال حلقة نقاشية ببرناج "إل شيرنجيتو" الإسباني، حول الجدل المصاحب لحفل الكرة الذهبية، انتقد الإعلامي توماس رونسيرو، اللجنة المنظمة للحفل مؤكدًا أنها تعمدت التقليل من النادي الملكي بتصرف مثير للجدل، بعد مقاطعته للحدث الأضخم حول العالم.

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وأشار رونسيرو، إلى أن اللجنة المنظمة للحفل تجاهلت إذاعة نشيد نادي ريال مدريد عندما تم إعلان فوزه بجائزة أفضل فريق كرة قدم للرجال في 2024، رغم أنها أذاعت نشيد برشلونة عندما أعلن فوزه بجائزة أفضل فريق للسيدات عن نفس العام.

واستحق ريال مدريد، جائزة أفضل نادٍ في العالم بعد تألقه في الموسم المنصرم، حيث توج ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر الإسباني.وضمت قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2024، 5 لاعبين من نادي ريال مدريد وهم: "فينيسيوس جونيور (الثاني)، جود بيلينجهام (الثالث)، داني كارباخال (الرابع)، كيليان مبابي (السادس)، توني كروس (التاسع)".