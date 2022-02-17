ريال مدريد حاول الحصول على جوهرة برشلونة ورد صادم من اللاعب

كشف فيران جونزاليس، والد نيكو لاعب برشلونة، أن نجله رفض عرضًا من ريال مدريد، والكثير من الفرق في بداية مسيرته بالرغم من كونها أفضل من عرض الفريق الكتالوني، ليوضح دور أكاديمية البلوجرانا في تطور مستوى اللاعبين الشباب.

وحصل نيكو، على ثقة مدربه تشافي هيرنانديز هذا الموسم، وأصبح من اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدرب الإسباني، في وسط ميدان الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد اللاعب الشاب مع برشلونة، في صيف 2024، ولم يناقش الطرفان حتى الآن مسألة تجديد العقد، ولكن أبدى نيكو رغبته في الاستمرار مع الفريق الكتالوني.

ومن جانبه قال والد اللاعب في تصريحات، نقلتها شبكة ESPN: "برشلونة يعلم اللاعبين من خلال فلسفة واضحة، في أكاديمية الفريق يتعلم اللاعبون ما عليهم فعله في الملعب خاصة لاعبي الوسط".

وتابع: "في بداية مسيرته، كان أمامنا فرصة أن ينضم اللاعب إلى أكاديمية ريال مدريد أو برشلونة، ولكنه هو ووالدته اختارا البلوجرانا، كان حلمه اللعب لبرشلونة بالرغم من وجود عروض من فرق كثيرة، كما كان عرض الميرينجي أفضل ماديًا، وحقق حلمه بالمشاركة مع الفريق الأول هذا الموسم".

جدير بالذكر أن نيكو صاحب الـ 20 عامًا، قد شارك مع برشلونة هذا الموسم في 27 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل هدفين وصنع مثلهما.