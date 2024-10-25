"القفزة الأغرب في التاريخ".. أنشيلوتي يُجهز لمفاجأة بقائمة ريال مدريد للكلاسيكو

وجه جديد تمامًا في الفريق الأول

قرر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، إيجاد حل داخلي من أكاديمية النادي، من أجل مواجهة الأزمة الدفاعية الطاحنة التي يمر بها الفريق الفترة الأخيرة.

الظهير المخضرم داني كارباخال يُعاني من إصابة قوية ستبعده حتى نهاية الموسم، مما وضع أنشيلوتي في موقف حرج، ليقوم الإيطالي بمنح الثقة لجيسوس فورتيا البالغ من العمر 17 سنة فقط، عن طريق إقحامه في تدريبات الفريق الأول، قبل خوض الكلاسيكو أمام برشلونة، غدًا، السبت، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن فورتيا يحظى بتقدير كبير من إدارة ريال منذ فترة طويلة، حيث يؤمن الكثيرون داخل النادي أنه يمكنه اللعب كأساسي مع الفريق في المستقبل لسنوات طويلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان لاعب فريق الشباب في ريال القادم من "لا فابريكا" قد عانى من إصابة عضلية أبعدته من الملاعب لمدة أسبوعين، ولكنه تعافى منها تمامًا، ليصبح جاهزًا للظهور في دوري الشباب، بالإضافة للتواجد مع أنشيلوتي.

وأوضحت "ماركا" أن المدرب الإيطالي لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن حول دخول فورتيا قائمة مباراة برشلونة لخوض الكلاسيكو، ولكن تواجده مع الفريق، يؤكد على الرغبة الواضحة في منحه بعض الدقائق خلال هذا الموسم.

ووصفت "ماركا" إمكانية ظهور المدافع الشاب مع الفريق الأول لريال مدريد، بأنها لو حدثت ستكون "القفزة الأغرب في التاريخ"، لأنه لم يشارك حتى الآن مع الفريق الثالث أو الثاني "كاستيا".

يذكر أن ريال يلعب غدًا، السبت، أمام برشلونة، في الجولة الحادية عشر من الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو، وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بفارق 3 نقاط عن غريمه الكتالوني المتصدر حتى الآن.