يعاني من مشكلة منذ فترة! .. ريال مدريد يوضح موقف جود بيلينجهام بعد إصابته أمام باتشوكا

لاعب الوسط الإنجليزي خرج مصابًا قبل نهاية المباراة بدقيقتين فقط!

بعد أن أقلق جود بيلينجهام جماهير ريال مدريد بظهوره في نهاية مواجهة باتشوكا بضمادة حول فخذه، تحدث ناديه عن وضعه لطمأنتهم.

اللاعب الإنجليزي شارك أساسيًا خلال مواجهة الميرينجي أمام الفريق المكسيكي أول أمس الأربعاء، ضمن نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتننتال" قبل أن يخرج في الدقيقة 88 متأثرًا بإصابته، إذ ظهر في أكثر من لقطة طوال مشاركته واضعًا يده على فخذه.

لكن بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الجهاز الطبي للنادي الملكي قال للصحفيين عند سؤالهم عن وضع بيلينجهام: "إنه بخير".

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ورغم ذلك، فقد أكدت "موندو ديبورتيفو" أن اللاعب يعاني من آلام في المنطقة نفسها منذ فترة، ووضعه في تدريبات اليوم الجمعة، سيحدد موقفه من المشاركة في المباراة المقبلة أمام إشبيلية، المقرر لها بعد غدٍ الأحد، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني الممتاز.

يذكر أن ريال مدريد حقق الفوز أمام باتشوكا بثلاثية نظيفة، على استاد لوسيل في العاصمة القطرية "الدوحة"، ليحصد مدربه كارلو أنشيلوتي البطولة رقم 15 في تاريخ قيادته للميرينجي.