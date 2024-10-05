للمرة الأولى منذ دموع 25 مايو .. كروس يظهر في سانتياجو برنابيو ويحسم مصيره من العودة!

احتفاء متوقع بالنجم الألماني

بعد وداعه ملعب سانتياجو برنابيو في 25 مايو بالدموع، يستعد توني كروس للعودة مرة أخرى إلى معقل ريال مدريد ولكن في المدرجات من أجل متابعة زملائه السابقين.

كروس فاجأ الجميع خلال الموسم الماضي بإعلان اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد رحلة طويلة في الملاعب، مر خلالها بعدة محطات كان أبرزها على الإطلاق مع ريال مدريد، الفريق الذي فاز معه بشكل شيء تقريبًا.

صحيفة "آس" الإسبانية سلطت الضوء على الظهور المنتظر في سانتياجو برنابيو، اليوم، السبت، خلال مواجهة الفريق أمام فياريال في إطار الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني، في الظهور الأول له بالنادي منذ إعلان الاعتزال.

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وأشارت إلى أن كروس لا يلتفت كثيرًا إلى الأصوات التي تطالب بعودته مرة أخرى، حيث لا يفكر اللاعب في هذا الأمر لرغبته في الاستمتاع باللعب مع أطفاله وقضاء المزيد من الوقت مع عائلته بعيدًا عن أجواء كرة القدم.

وأوضحت أن النجم المعتزل قرر الاستقرار في العاصمة الإسبانية مدريد، لأنه يحب المناخ هناك ويريد أن يكبر أطفاله في هذا البلد، كما أنه كون صداقات عديدة بالمدينة ولا يريد مغادرتها.

ومن المقرر أن يحظى كروس باحتفاء هائل من جماهير البرنابيو اليوم، لأنه سيتواجد للمرة الأولى معهم منذ 125 يومًا من الوداع، ولكنه سيكون بجوارهم للهتاف وتشجيع زملائه السابقين وليس في المستطيل الأخضر.