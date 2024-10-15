ارتباط خاص في مدريد يشغل توني كروس عن تكريمه مع أساطير ألمانيا!

لماذا غاب؟

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم، سبب غياب النجم توني كروس، قائد منتخب الماكينات السابق، عن التكريم الذي حظي بيه نجوم "المانشافت"، أمس الإثنين.

وكرم الاتحاد الألماني، الرباعي مانويل نوير، توني كروس، إلكاي جوندوجان وتوماس مولر الذين أعلنوا اعتزالهم مؤخرًا، عرفنًا بالفضل لمسيرتهم الحافلة مع المنتخب الوطني، طوال السنوات الماضية.

وفي غياب توني كروس، تم منح الثلاثي الآخر هدايا تذكارية على هامش مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الهولندي، على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، والتي انتهت بفوز المانشافت (1-0)، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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ونشر الحساب الرسمي للبوندسليجا، صورًا من حفل التكريم الذي سبق المباراة، حيث تواجد على منصة التكريم الثلاثي جوندوجان، نوير ومولر، بينما غاب توني كروس، عن الحدث الفريد في تاريخ المانشافت.

لكن نفس الحساب، نشر تعليقًا على المنشور قال فيه: "لم يتمكن كروس من حضور مباراة الليلة، بسبب ارتباطه ببعض الأمور الخاصة في أكاديمية الشباب بالعاصمة الإسبانية مدريد".

ويمتلك توني كروس أكاديميتين لكرة القدم للشباب، واحدة في ألمانيا وأخرى افتتحها مؤخرًا في مدريد، والي قال عنها: "ستعمل الأكاديمية أيضًا كنادٍ للشباب ولديها فرق مختلفة تلعب في دوريات الشباب".

واعتزل نوير ومولر "دوليًا"، للتركيز مع فريقهما بايرن ميونخ الألماني، بينما ودع جوندوجان المنتخب الوطني، للتفرغ للعب مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

في المقابل، اعتزل كروس كرة القدم "نهائيًا"؛ بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع ريال مدريد، وكانت لقطته الأخيرة مع النادي الملكي هي التتويج بدوري أبطال أوروبا، على حساب بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية.