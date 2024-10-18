"المهم أن تذهب إلى ريال مدريد" .. توني كروس يزهد الكرة الذهبية ويفتح جرح كوكوريا مجددًا

"رسائل العودة تسعدني كثيرًا"

أكد الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد السابق، أنه لا يهتم كثيرًا باختياره للفوز بالكرة الذهبية عن عام 2024، مشيرًا إلى أنه يتمنى تتويج أي زميل له من الميرنجي بالجائزة.

وكان توني كروس قد أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا الصيف الماضي، بعدما ختم مسيرته مع ريال مدريد بنهاية سعيدة بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا، بينما لم تكن كذلك مع منتخب بلاده، حيث فشل في قيادة ألمانيا إلى المربع الذهبي لليورو.

وقال كروس في تصريحات لقناة "TVE" الإسبانية: "لا أهتم كثيرًا بالكرة الذهبية، لكن أتمنى أن يفوز بها زميل آخر من ريال مدريد، سواء كان فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، أو داني كارباخال.. كل منهم يستحق هذه الجائزة، لكني لا أكترث".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرق النجم الألماني للحديث مجددًا عن قرار اعتزاله، قائلًا: "أنا مقتنع تمامًا بقرار الاعتزال وأنا بخير الآن، هذا لا يعني أنه لم يكن قرارًا صعبًا، لكنني شخص إذا اتخذ قرارًا يكون عن اقتناع تام".

وتابع: "عندما أسمع الناس يتحدثون بشكل إيجابي عني وأن كرة القدم تفتقدني، أكون سعيدًا للغاية، هذا يعني أنني قدمت شيئًا جيدًا مع ريال مدريد في العقد الأخير، لكن ليس لدي أي شك في أن النادي سيواصل مسيرته بدوني ويحقق الانتصارات".

ولم يترك كروس الفرصة، للحديث عن أزمة لمسة يد مارك كوكوريا التي لم تحتسب ضربة جزاء لألمانيا في مباراتها ضد إسبانيا باليورو، حيث قال: "كلنا متفقون على أنه كان يمكن احتساب ركلة جزاء".

وختم: "هل كانت لمسة يد؟ بالطبع.. هل كانت إسبانيا تستحق الفوز باللقب؟ نعم.. هل استحققنا الفوز على إسبانيا؟ نعم.. لكن هذا لن يغير شيئًا الآن، هم فازوا باليورو ونحن ودعنا البطولة من ربع النهائي".