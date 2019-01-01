ريال مدريد يلوي ذراع توتنهام في صفقة إيركسين

ريال مدريد يسعى للحصول على خدمات اللاعب الدنماركي كريستين إيركسين بسعر مخفض من توتنهام.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اسبانية اليوم على إصرار نادي ريال مدريد على الحصول على خدمات الدولي الدنماركي كريستين إيركسين نجم وسط ملعب توتنهام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن اللاعب يعد ضمن أولويات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وذكرت الصحيفة أن النادي الملكي يملك زمام الأمور في تلك الصفقة عكس ما كانت عليه الأمور في صفقتي لوكا مودريتش وجاريث بيل.

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وينتهي تعاقد إيركسين مع ناديه توتنهام بنهاية الموسم المقبل، أي أن عقده الحالي سيصبح غير فعال في خلال 18 شهرًا.

ويستطيع اللاعب الرحيل عن صفوف توتنهام في صيف 2020 بشكل مجاني حال لم يتوصل لاتفاق مع إدارة السبيريز.

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وعانى ريال مدريد خلال السنوات الماضية من صعوبات عديدة في مفاوضاته مع توتنهام دومًا، وكان الملكي يرضخ لطلبات النادي الإنجليزي المادية المبالغ فيها.

جدير بالذكر أن قدوم إيركسين سيكون بمثابة استبدال للكرواتي لوكا مودريتش الذي كان قريبًا في الصيف الماضي من الانضمام لنادي إنتر الإيطالي.