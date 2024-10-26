بسبب يامال ورافينيا .. أنشيلوتي يستخدم بيلينجهام في خطة مبتكرة بالكلاسيكو

محاولة لإغلاق المساحات

يستعد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، لتطبيق فكرة جديدة في الكلاسيكو أمام برشلونة، سيكون ضحيتها لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش.

ريال مدريد يستعد لاستضافة برشلونة مساء اليوم، السبت، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو، طامحًا في تحقيق الفوز للتساوي في النقاط مع غريمه الكتالوني الذي يحتل صدارة المسابقة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن أنشيلوتي خرج بفكرة للتعامل مع إصابة الجناح البرازيلي رودريجو وابتعاده عن الكلاسيكو، ستضطره لتغيير خطة 4/3/3 التي ينتهجها مع الفريق منذ بداية الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن المدرب الإيطالي قرر الاستعانة بالثنائي إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني كأساسيين في المباراة، للعب بجوار فيديريكو فالفيردي وجود بيلينجهام بخط الوسط، مع جلوس لوكا مودريتش على دكة البدلاء.

وسيعتمد المدرب الإيطالي على بيلينجهام وكامافينجا كلاعبين على الأطراف بمنطقة الوسط، بتواجد فالفيردي وتشواميني خلفهما في العمق، وذلك لمنح الفريق المزيد من الأمان الدفاعي، ولتقليل المساحة التي سيشغلها ثنائي برشلونة رافينيا ولامين يامال.

وأشارت "ماركا" إلى أن الثنائي قد يتراجع إلى العمق في بعض الأحيان، ولكنهما سيحاولان خلق الشكوك لدى الظهيرين جول كوندي وأليخاندرو بالدي، عندما يفكران في التقدم للهجوم، حيث يسعى أنشيلوتي لخلق التردد لدى الفريق الخصم.

وعلى الجانب الآخر سوف يفقد ريال فكرة التحكم والحسم التي يمنحها مودريتش له في منتصف الملعب، مع احتمالية أن يكون خط برشلونة العالي في الدفاع هو أحد النقاط التي سيحاول الميرينجي استغلالها، مع استخدام كامافينجا لاستعادة الكرة في أسرع وقت ممكن.