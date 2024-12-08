نجح فيما فشل فيه ريال مدريد وبايرن ميونخ .. بيتيس يحقق رقمًا فريدًا أمام برشلونة!

ريال بيتيس حقق ما فشل فيه كبار أوروبا

حقق نادي ريال بيتيس رقمًا فريدًا أمام برشلونة، خلال المواجهة الأخيرة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتعادل برشلونة مع ريال بيتيس بهدفين لمثلهم، في المباراة التي أقيمت بالجولة 16 ضمن منافسات الدوري المحلي، على ملعب ريال بيتيس.

وأصبح ريال بيتيس هو الفريق الوحيد هذا الموسم أمام 22 منافسًا واجهم برشلونة، بواقع 17 بالدوري الإسباني و 5 بدوري أبطال أوروبا، الذي لم يقع في التسلل في المباراة، وهو الذي يعد إنجازًا لم يحققه فرق كبيرة مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ الألماني.

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وأكثر فريق وقع في التسلل أمام برشلونة كان ريال مدريد بواقع 12 حالة تسلل، حيث قال إينيجو مارتينيز بعد المواجهة: "نعتمد على هذه الطريقة منذ فترة الإعداد، ونعمل بتناغم كبير في الخط الخلفي، ونعرف متى نسحب الخط ومتى لا نفعل، وهذا الأسلوب يحمل بعض المخاطر".

وبعد ريال مدريد يأتي كلًا من ديبورتيفو ألافيس وريال مايوركا بـ11 حالة تسلل، ثم أوساسونا بـ10 حالات، والنجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا بـ9 حالات، فيما سجلت فرق جيرونا وخيتافي وفالنسيا ويونج بويز وفياريال بـ7 حالات لكل منهم.

أما موناكو وبريست وإسبانيول فسجلوا 6 حالات تسلل، وأتلتيك بيلباو ولاس بالماس 5 حالات، ورايو فايكانو وبلد الوليد 4 حالات، وبايرن ميونخ وريال سوسيداد وإشبيلية 3 حالات فقط.