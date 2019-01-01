بنزيما: ريال مدريد يسير نحو الطريق الصحيح

نجم الميرينجي يثق في تحسن فريقه رغم التعادل

يعتقد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، أن ريال مدريد يسير في الطريق الصحيح، بعد التعادل مع باريس سان جيرمان بالجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

ريال نجح في التقدم بثنائية على حساب نظيره الفرنسي، ولكن باريس عاد بهدفين لكيليان مبابي وبابلو سارابيا لتنتهي المباراة 2/2.

بنزيما قال بعد المباراة:"ليلة خاصة جداً ضد خصم قوي، قدمنا كل شيء وأعتقد أن الفريق يسير على الطريق الصحيح رغم تلقي هدفين".

تسجيل ثنائية:"النتيجة ليست جيدة لنا لأننا دائماً نريد الفوز، ولكن أهم شيء كان إظهار شخصية ريال مدريد وإثبات تحسن الفريق".

تألق كيلور نافاس:"حارس مرمى جيد جداً وصنع الفارق لباريس الليلة".

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تطلعاته بعد التعادل:"الآن علينا الذهاب لمواجهة ألافيس في الدوري على ملعبهم للفوز للاستمرار في المنافسة على الليجا".

يذكر أن التعادل وضع ريال في المركز الثاني بـ8 نقاط، مقابل 13 لباريس سان جيرمان، ليتأهلاً معا لدور الـ16 من المجموعة الأولى.