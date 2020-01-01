ريال مدريد وبلد الوليد: مباشر لحظة بلحظة
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بلد الوليد 0 × 0 ريال مدريد
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
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في المقابل، سيحاول بلد الوليد تحقيق المفاجأة والتفوق على بطل السوبر الإسباني من أجل تحسين ترتيبه في الجدول، حيث يحتل الفريق المركز 15 برصيد 22 نقطة وبفارق 8 نقاط فقط عن متذيل الترتيب، مما يجعله مهددًا للهبوط، وبحاجة إلى البحث عن الفوز الأول له منذ نوفمبر الماضي.
نجح المرينجي الأسبوع الماضي في التفوق على إشبيلية بهدفين لهدف ليواصل اقتسام الصدارة مع برشلونة بنفس عدد النقاط، وسيأمل الفريق بقيادة زين الدين زيدان في أن يحقق الفوز الثالث له على التوالي في الدوري في الفترة الماضية، ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام خصم عنيد جدًا على أرضه
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – حيثيحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا للغاية على بلد الوليد وذلك في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني،’ ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./