ريال مدريد وبلد الوليد: مباشر لحظة بلحظة

بلد الوليد 0 × 0 ريال مدريد

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في المقابل، سيحاول بلد الوليد تحقيق المفاجأة والتفوق على بطل السوبر الإسباني من أجل تحسين ترتيبه في الجدول، حيث يحتل الفريق المركز 15 برصيد 22 نقطة وبفارق 8 نقاط فقط عن متذيل الترتيب، مما يجعله مهددًا للهبوط، وبحاجة إلى البحث عن الفوز الأول له منذ نوفمبر الماضي.

نجح المرينجي الأسبوع الماضي في التفوق على إشبيلية بهدفين لهدف ليواصل اقتسام الصدارة مع برشلونة بنفس عدد النقاط، وسيأمل الفريق بقيادة زين الدين زيدان في أن يحقق الفوز الثالث له على التوالي في الدوري في الفترة الماضية، ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام خصم عنيد جدًا على أرضه