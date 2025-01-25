تجاهلوا القطار .. ريال مدريد يثير الغضب في إسبانيا بسبب "النسخة الكربونية" لرحلة بلد الوليد

طريقة غير مستحبة في البلاد

أثار ريال مدريد حالة من الغضب مرة أخرى في إسبانيا، وهذه المرة ليس بسبب مشاكل تحكيمية أو أي أشياء تحدث على أرض الملعب، ولكن بسبب رحلة طيران!

فريق المدرب كارلو أنشيلوتي قرر استخدام الطائرة من أجل التوجه من مدريد إلى ملعب خوسيه ثوريلا، لخوض المباراة القادمة في الدوري الإسباني، مساء اليوم، السبت، أمام مُضيفه ريال بلد الوليد.

ويأتي ذلك رغم أن المسافة بين مقر النادي والملعب 219 كيلو مترًا، حيث فضل ريال السفر بالطائرة بدلًا من الحافلة أو القطار، للسماح للفريق بالوصول إلى بلد الوليد في 25 دقيقة فقط.

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وقالت صحيفة "ماركا" إن هذه الوسيلة ليس مرحبًا بها بشكل خاص في إسبانيا، بسبب البصمة الكربونية الناتجة عن التأثير السلبي للأنشطة البشرية، مثل استهلاك الطاقة والانبعاثات الخارجة من الطائرات، مما يسهم في تغيير المناخ والتدهور البيئي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سكان مدريد يمكنهم ركوب القطار لمدة 54 دقيقة فقط من أجل الوصول إلى بلد الوليد، كما أن المسافة بالحافلة تقطع ساعة و50 دقيقة فقط، ومع ذلك قرر الفريق الإسباني تجاهل هذا الأمر وسافر بتلك الطريقة غير المستحبة.

يذكر أن ريال يحتل صدارة الدوري الإسسباني بـ46 نقطة قبل ملاقاة بلد الوليد، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الثاني، بينما يأتي برشلونة في المركز الثالث بـ39 نقطة.