ريال مدريد وبلباو - فالفيردي آخر المنتصرين على الملكي

أبرز أرقام مواجهة ريال مدريد وبلباو

يبحث نادي ريال مدريد عن تحقيق الانتصار في آخر مباراة له عام 2019 لمعادلة نقاط برشلونة في صدارة الدوري الإسباني حينما يواجه أتلتيك بلباو مساء اليوم، الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ريال مدريد لم يخسر في آخر 8 مباريات ضد بلباو في الدوري الإسباني وكانت آخر هزيمة له في موسم 2014-2015 مع المدرب كارلو أنشيلوتي على ملعب سان ماميس.

المباراة التي حسمها هدف أدوريز جاءت بوجود مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، على مقاعد بدلاء الفريق الباسكي وهو آخر مدرب لبلباو حقق الفوز على النادي الملكي.

في العام الحالي، خسر ريال مدريد مباراة واحدة فقط على أرض "سانتياجو برنابيو" كان طرفها فريق من إقليم الباسك وذلك حينما تعرض لهزيمة من ريال سوسيداد في يناير الماضي.

وبينما يعاني بلباو خارج أرضه بالخسارة في 13 مباراة من أصل آخر 14 لقاء، يحقق النادي الملكي أفضل سجل له على أرضه في آخر موسمين بعد الخسارة في آخر 8 مباريات، منتصرًا 6 مرات ومتعادلًا مرتين فقط.

كما يعد الفريق الباسكي الضحية المفضلة لكريم بنزيما، هداف ريال مدريد، إذ ساهم في 16 هدفًا أمامهم مسجلًا 11 وصانعًا 5 أخرى وهو أكثر فريق بالتساوي مع غرناطة استقبالًا للأهداف من قدم الفرنسي.

واستمرارًا في الحديث عن بنزيما، فصاحب الـ 32 عامًا ساهم بهدف على الأقل في 9 من أصل آخر 10 مباريات لريال مدريد على "سانتياجو برنابيو" مسجلًا 6 أهداف وصانعًا 3 أخرى.

وقد يصل إينياجو مارتينيز، مدافع بلباو، إلى الفوز رقم 100 له في الليجا حال نجح فريقه في العودة بالنقاط الثلاثة.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد تعادل في آخر مباراتين أمام فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني.