بفضل "تجاهل الحكم" .. ريال مدريد ينجو من عواقب مشاجرة فينيسيوس وأسينسيو مع مدافع مايوركا

واقعة واحدة فقط في تقرير حكم اللقاء!

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة في تقرير الحكم الإسباني ريكاردو دي بورجوس، الذي تولى قيادة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا الحافلة بالإثارة، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتغلب ريال مدريد على مايوركا (3-0)، أمس الخميس على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في مباراة شهدت الكثير من الصراعات بين لاعبي الفريقين، وخصوصًا بين الأرجنتيني بابلو مافيو مدافع مايوركا، وكل من فينيسيوس جونيور وراؤول أسيسنسيو لاعبي ريال مدريد.

وشهدت المباراة شاجرة حامية بين لاعبي الفريقين فور انتهاء المباراة بصافرة الحكم ريكاردو دي بورجوس، لكن وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تقرير الحكم لم يتضمن أي إشارة إلى هذا الاشتباك.

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ووقعت المشاجرة نتيجة التصادم الذي حدث بين مافيو وفينيسيوس خلال المباراة، واستمرت المشاحنات بين اللاعبين حتى غادر البرازيلي أرض الملعب في الدقيقة 88، لكن مافيو أيضًا دخل في صدام آخر مع المدافع الشاب راؤول أسينسيو وتبادلا الرسائل الاستفزازية.

وعقب المباراة، زادت الأمور توترًا حيث اشتبك أكثر من لاعب لفريق مايوركا مع نجوم ريال مدريد أمام أنظار الحكم واستمر الأمر إلى الطريق المؤدي لغرفة خلع الملابس، إلا أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدخل ونجح في تهدئة مافيو وانتهى الأمر.

وأشارت "موندو ديبورتيفو"، إلى أن كل هذه الأحداث، لم تسجل في تقرير الحكم ريكاردو دي بورجوس، الذي اقتصر على تسجيل 6 إنذارات بواقع 4 لريال مدريد و2 لمايوركا، بالإضافة إلى حادثة وقعت بعد مرور 40 دقيقة من المباراة مع إيفان كويار، لاعب مايوركا، الذي كان موجودًا في المدرجات ووجه انتقادات متكررة بعد أحد قرارات الحكم.

وختمت الصحيفة: "بما أن التقرير لم يذكر أي شيء عن المشاجرة النهائية، فإن أي شكوى من الأندية قد تدفع إلى تحليل ما حدث عبر مشاهدة الصور، وهو ما يبدو مستبعدًا تمامًا في الوقت الحالي، ولذلك سيكون لاعبو ريال مدريد في أمان قبل مواجهة برشلونة في النهائي".