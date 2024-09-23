استعدوا للمفاجأة الكبرى! .. نجم ريال مدريد الأسبق يوافق على الانضمام إلى برشلونة

مفاجأة صادمة لجماهير نادي ريال مدريد..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. وافق أحد النجوم التاريخيين للعملاق الإسباني ريال مدريد، على الانضمام إلى الفريق الكتالوني برشلونة، خلال الفترة القادمة.

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برشلونة يقدّم بداية موسم رائعة في 2024-2025، على المستوى المحلي؛ حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ"العلامة الكاملة"، بتحقيقه 6 انتصارات من ست مباريات.

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وعلى الرغم من هذه البداية الرائعة؛ إلا أن الإصابات تواصل العصف بنجوم الفريق الكتالوني، آخرهم الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي عانى من قطع في أربطة الركبة اليمنى، خلال مواجهة فياريال أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، مساء اليوم الإثنين، موافقة الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، نجم ريال مدريد الأسبق، على الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة كـ"لاعب حر"؛ لتعويض غياب تير شتيجن، الذي قد يمتد إلى 8 أشهر كاملة.

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وتسمح اللوائح والقوانين لبرشلونة؛ التعاقد مع حارس حر - لا يرتبط بعقد مع أي نادٍ - من الآن؛ وإلا سيكون عليه الانتظار حتى سوق الانتقالات الشتوية "يناير 2025"، من أجل التوقيع مع أحد الأسماء الناشطة في فريقٍ آخر.

وكشفت الصحيفة عن أن نافاس، الذي لا يرتبط بعقد مع أي نادٍ، منذ الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي، في الأول من يوليو 2024، يتدرب بقوة في كوستاريكا حاليًا؛ ليكون جاهزًا عند الانضمام إلى أي فريق.

وأشارت إلى أن الحارس الكوستاريكي البالغ من العمر 37 سنة، أخبر وكيل أعماله البرتغالي جورج مينديش، أنه لا يهمه الراتب في ظل الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها برشلونة، وأنه لا يريد سوى العودة للعب مجددًا.

وشددت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، على أن علاقة مينديش القوية بإدارة الفريق الكتالوني، ورئيسه خوان لابورتا؛ قد تسهل من إتمام الصفقة بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن كيلور نافاس، مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في الفترة من 2014 إلى 2019؛ حيث كان أحد أهم عناصر التتويج بالثلاثية التاريخية المتتالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مواسم "2015-2016، 2016-2017 و2017-2018"، إلى جانب العديد من الألقاب المحلية والعالمية الأخرى.