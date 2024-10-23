ضربة جديدة .. غياب كورتوا عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

حارس المرمى ينضم إلى المهاجم في قائمة ضحايا موقعة دورتموند

يبدو أنه يوم الصدمات لعشاق ريال مدريد، إذ بعد الإعلان عن غياب رودريجو عن موقعة الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني مساء السبت القادم، كشف النادي عن إصابة حارس مرماه تيبو كورتوا وغيابه عن اللقاء.

حارس المرمى البلجيكي أكمل مواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا مساء أمس، والتي انتهت لصالح فريقه 5-2 بعد ريمونتادا عظيمة قلبت النتيجة من 2-0 لصالح الفريق الألماني إلى خماسية الانتصار لصالح الملكي.

ريال مدريد أعلن في بيان مقتضب بعد ظهر اليوم خضوع كورتوا لفحوصات طبية أظهرت معاناته من إصابة عضلية في عضلة الساق، ورغم أن النادي لم يُقدم أي تفاصيل أخرى خاصة بمدة العلاج والغياب إلا أن المصادر المتابعة، ومنها صحيفة ماركا، أكدت غياب اللاعب عن الكلاسيكو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الريال يستضيف البارسا على ملعبه، سانتياجو بيرنابيو، بهدف الفوز لمعادلة رصيد منافسه في صدارة جدول الترتيب، حيث يمتلك الضيف حاليًا 27 نقطة مقابل 24 للفريق العاصمي.

غياب كورتوا سيفتح الباب لعودة أندريه لونين للظهور من جديد وللمرة الثالثة هذا الموسم بعدما خاض مواجهتي ليل في دوري الأبطال وفياريال في الليجا بسبب إصابة الحارس الأول.