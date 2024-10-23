فرصة إندريك وأردا جولر .. استبعاد نجم هجوم ريال مدريد من الكلاسيكو أمام برشلونة

الخبر الذي أفسد فرحة الريمونتادا أمام دورتموند

لم تمر أفراح ريال مدريد بالريمونتادا المذهلة أمام بوروسيا دورتموند مساء أمس في دوري أبطال أوروبا دون خبر سلبي ومزعج، إذ دفع أحد نجوم هجومه ثمن اللقاء بتعرضه لإصابة أخرجته من مواجهة برشلونة في الكلاسيكو يوم السبت القادم.

الريال عاد أمام دورتموند من الخسارة 2-0 إلى الفوز 5-2، وقد تألق نجمه رودريجو خلال اللقاء إلا أنه تعرض لإصابة في فخذه خلال إحراز الهدف الثالث ليغادر الملعب.

صحيفة آس الإسبانية أوضحت أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية صباح غدٍ الخميس لتحديد مدى الإصابة ومدة العلاج، لكن المؤكد أنه أصبح خارج خيارات المدرب الإيطالي لمواجهة السبت.

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المدرب كارلو أنشيلوتي أكد كذلك استبعاد اللاعب من الكلاسيكو، بقوله "إصابة عضلية. لقد قام بجهد رائع في الهدف الثالث. أمر مؤسف لكن هذا ما حدث!".

ريال مدريد سيدخل الكلاسيكو منقوصًا من رودريجو وبراهيم دياز، وتلك قد تكون فرصة أردا جولر أو إندريك لبدء اللقاء بجانب كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، إلا لو لجأ أنشيلوتي لفكرة إشراك لاعب وسط رابع أو استخدام جود بيلينجهام في الهجوم.