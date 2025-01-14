صدفة أم مقصودة؟ تصرف من ليفاندوفسكي مع مشجع لريال مدريد يعكس انتمائه لبرشلونة!

المهاجم البولندي كان أحد نجوم السوبر

حاول المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التعامل بلطف مع أحد المشجعين الصغار لريال مدريد، ولكنه في نفس الوقت حرص على عدم إغضاب مشجعي برشلونة.

الفريق الكتالوني نجح مؤخرًا في الحصول على كأس السوبر الإسباني، بعد الفوز على ريال مدريد بنتيجة 5/2 بالمباراة النهائية التي جمعت بينهما يوم الأحد الماضي في المملكة العربية السعودية.

ومع عودة بعثة الفريق من جديد إلى إسبانيا، شوهد ليفاندوفسكي في صورة تذكارية مع طفل مشجع لريال، حيث رحب البولندي بالظهور معه ولكنه قام بوضع يده على شعار الميرينجي حتى لا يظهر بالمشهد.

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وتباينت ردود الأفعال على هذه الصورة، حيث قال البعض إنها أظهرت انتماء ليفاندوفسكي الشديد لبرشلونة وأن هذا الأمر طبيعي بالنسبة لأغلب اللاعبين الذين يرتدون قميص الفريق، بينما قال البعض الآخر إنها مجرد صدفة لا أكثر.

وكان صاحب الـ36 سنة قد ساهم بشكل فعال في فوز برشلونة بالسوبر، بعدما سجل هدفًا ولعب تمريرة حاسمة في الانتصار العريض على ريال يوم الأحد الماضي، ليصل رصيده من الأهداف إلى 26 هدفًا في كل البطولات حتى الآن.

جدير بالذكر أن المباراة القادمة لبرشلونة ستكون غدًا، الأربعاء، عندما يلعب الفريق أمام ريال بيتيس في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، طمحًا في مواصلة انتصاراته والحالة المعنوية الجيدة التي يمر بها الفريق.