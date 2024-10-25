فليك: لست قلقًا من الحكام في البرنابيو ولم أشاهد مقاطع قناة ريال مدريد!

تطرق إلى رأيه في مستوى لامين يامال

أكد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، أنه لا يهتم كثيرًا بالحكام، قبل الكلاسيكو المرتقب أمام ريال مدريد، غدًا، السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

برشلونة يلعب أمام غريمه التقليدي، وهو قادم من انتصار ساحق على بايرن ميونخ 4/1 في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، ويستعد لقمة أخرى صعبة أمام ريال في موعد جديد مع الكلاسيكو.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي للمباراة عن اللعب في سانتياجو برنابيو:"لقد أعطيت إجابتي من قبل فيما يتعلق بالحكام، ذهبت إلى البرنابيو من قبل ولعبت هناك مع بايرن ميونخ منذ وقت طويل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن الحكام:"لم أكن أعلم بشأن مقاطع الفيديو التي بثها تلفزيون ريال مدريد، ليس من الصحيح القيام بذلك، الحكام لديهم مهمة صعبة للغاية ومهمتي هي إعداد اللاعبين، لدي الكثير من الخبرة ولم أواجه أي مشاكل مع الحكام، قلت للفريق في بداية الموسم أن التركيز يجب أن يكون على الأداء فقط وليس التحكيم".

مشاركة فيرمين لوبيز كأساسي:"لم أقرر بعد، لكن كما تعلمون، شارك مؤخرًا في ثلاثة أهداف، هذا بالضبط ما نريده له وقد أظهر ذلك، نحن سعداء جدًا بعودته من الإصابة ومستواه الحالي".

حول حصول الفريق على راحة:"لن نغير أي شيء لا يمكن تغييره، في نهاية اليوم هم ريال مدريد، لعبوا يوم الثلاثاء ونحن لعبنا الأربعاء، اللاعبون تدربوا بشكل جيد ولا توجد مشكلة".

استخدام لامين يامال:"كان لدي العديد من الأشياء للقيام بها أمام بايرن ميونخ والأهم كان الضغط على ألفونسو ديفيس من الخط الأخير إلى وسط الملعب، يامال كان رائعًا، يمكنك رؤية ما فعله بالكرة أمامهم، ولكن من المهم أيضًا تحسينه من الناحية الدفاعية أيضًا".

يذكر أن برشلونة يلعب الكلاسيكو أمام ريال مدريد، غدًا، السبت، في جولة جديدة من الليجا، وهو على صدارة المسابقة بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي.