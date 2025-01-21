"سعيد جدًا وماذا يجب أن أقول؟" .. رد حاسم من هالاند على فكرة اللعب لريال مدريد أو برشلونة!

أنباء عن وجود شرط يتيح له اللعب لأي من الثنائي

رد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة، رغم توقيعه على عقد طويل الأمد مع مانشستر سيتي.

النادي الإنجليزي أعلن مؤخرًا التجديد لهالاند حتى عام 2034، ليقضي ما تبقى من مسيرته تقريبًا في ملعب الاتحاد، ومع ذلك ظهرت أنباء حول وجود شرط يتيح له الرحيل مقابل مبلغ مادي ضخم عندما يصل إلى منتصف فترة عقده.

وهو الأمر الذي رد عليه هالاند قائلًا في المؤتمر الصحفي لمباراة سيتي وباريس سان جيرمان، المقرر إقامتها غدًا، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا:"لقد وقعت للتو على عقد لمدة تسع سنوات ونصف، ما تريدني أن أقول؟".

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وأضاف:"بالطبع أنا سعيد رغم عدم لعبي لأي من ريال مدريد وبرشلونة، ولا أمانع هذا الأمر، كما قلت، أنا سعيد جدًا باختياري وأتطلع لقضاء سنوات عديدة في مانشستر لأنني أشعر بطاقة إيجابية هنا، نعم كنا نعيش فترة صعبة لكننا نتدرب جيدًا وأعتقد أننا تجاوزنا هذا الأمر ونتطلع إلى المستقبل".

وعن الاختلاف بين هذا الموسم والمواسم السابقة:"بدأت في قياس نومي للتأكد من حصولي على الوقت الكافي للراحة، نمت بشكل جيد جدًا، لذلك هذا الشيء الوحيد المختلف الذي قمت به هذا الموسم".

وعن طول مدة عقده:"علامة جيدة جدًا، أنه أمر غير معتاد بعض الشيء وليس طبيعيًا، ولكنه كان جيدًا بالنسبة للطرفين".

إمكانية تعرض مانشستر سيتي لعقوبة بسبب الـ115 تهمة بخرق قواعد اللعب المالي النظيف:"لم أفكر في ذلك أو في أي شيء آخر، أثق أن النادي يعرف ما يفعله، وفي النهاية لا أعتقد أنني يجب أن أتحدث كثيرًا بسبب مجيئي إلى هنا منذ عامين ونصف فقط".

وعن خطة بيب جوارديولا مع اقتراب ضم عمر مرموش:"يمكنك اللعب دائمًا مع أو بدون مهاجم، أتمنى أن يرغم بيب في اللعب بمهاجم رقم تسعة".

جدير بالذكر أن تصريحات هالاند جاءت قبل مواجهة سيتي وباريس، والتي ستؤثر كثيرًا على حظوظ الفريقين في التأهل إلى دور الـ16 لدوري الأبطال من خلال الملحق، حيث يأتي الفريق الإنجليزي بالمركز الثاني والعشرين بـ8 نقاط، مقابل 7 نقاط لنظيره الفرنسي الذي يقبع بالمرتبة الخامسة والعشرين.