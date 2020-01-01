داني ألفيش معلقًا على لقطة راموس: هذا ما علمونا إياه سابقًا

نجم برشلونة السابق يُعلق على اللقطة الجدلية

لم يُفوت البرازيلي داني ألفيش نجم برشلونة السابق التعليق على اللقطة التي أثارت الكثير من الجدل خلال مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو يوم أمس في الدوري الإسباني .

المباراة التي انتهت بانتصار الريال بهدف دون رد أحرزه سيرخيو راموس من ركلة جزاء شهدت لقطة جدلية للغاية، إذ أظهرت كاميرات التلفاز وجود تدخل من جانب المدافع الإسباني ضد راؤول جارسيا لاعب بيلباو دون أن يُقرر الحكم احتساب ركلة جزاء أو حتى العودة لحكام تقنية الفيديو.

اللقطة أثارت غضب واستياء رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو الذي قال أنه يشعر أن تقنية الفيديو المستخدمة في المباريات بعد العودة من التوقف لا تخدم سوى فريق واحد.

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أحد المغردين طلب من ألفيش التعليق على اللقطة، فأجابه عبر حسابه الرسمي على تويتر "علمونا ذات يوم أنه يتوجب علينا فعل أكثر مما اعتدنا أن نفعل، وإلا لن نحقق شيئًا. كان هذا هو الوضع".

Um dia nos enseñaron que tieniamos que hacer mucho más de lo que hacemos o no nos alcancazara y así fue..... 🤪 🤪 https://t.co/WVWfwe0eGo — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) July 6, 2020

وسُئل بعدها اللاعب البرازيلي عن خسارته مع يوفنتوس أمام ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 بنتيجة 4-1، فأجاب ساخرًا "لم نفعل ما توجب علينا فعله في ذلك اليوم، ولكن النتيجة إيجابية للغاية".

Ese día no hicimos y nos jodieron 😂 😂 😂 😂

Pero el balance es muy positivo 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪 https://t.co/KbxQmFVK1y — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) July 6, 2020