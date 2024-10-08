أنباء مُحبطة لريال مدريد وبرشلونة .. فلوريان فيرتس يستقر على فريقه القادم

خسارة هائلة للثنائي الإسباني

نبأ غير سار تلقاه الثنائي ريال مدريد وبرشلونة، بخصوص مساعي كل منهما من أجل التعاقد مع فلوريان فيرتس لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني.

صانع الألعاب الشاب برز مؤخرًا مع فريق المدرب تشابي ألونسو، ليصبح هدفًا للعديد من كبار أوروبا أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ، ويبدو أن حظوظ الأخير هي الأوفر في الوقت الحالي.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن بايرن هو الأكثر حرصًا للتعاقد مع فيرتس، والأمر ذاته ينطبق على اللاعب، الذي يفضل الانتقال للنادي البافاري على حساب ريال وبرشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن إدارة بايرن جعلت فيرتس بمثابة الهدف الأول لها في صيف عام 2025، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 100 مليون يورو، لتكون الأغلى في تاريخ الدوري الألماني على الإطلاق.

وفي الوقت ذاته، قالت "سكاي" إن تشافي سيمونس لاعب وسط باريس سان جيرمان الُمعار إلى لايبزيج، يظهر كذلك كخيار بديل لبايرن في حالة فشل صفقة هافيرتس.

جدير بالذكر أن صاحب الـ21 سنة يحظى ببداية جيدة مع ليفركوزن هذا الموسم، بتسجيل 6 أهداف وصناعة هدف آخر في 10 مباريات لعبها حتى الآن.