النادي المدريدي يغضب ويخرج بتوضيح

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم، السبت، عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة توجيه إهانات عنصرية إلى لامين يامال ورافينيا في الكلاسيكو الأخير.

برشلونة نجح في الفوز برباعية نظيفة على غريمه التقليدي في الدوري الإسباني خلال شهر أكتوبر الماضي، وهي المباراة التي تبعها انتشار مقاطع فيديو تظهر إساءات بعض الجماهير في سانتياجو برنابيو لثنائي النادي الكتالوني.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن المُعتقلين تم توجيه اتهامات العنصرية ضدهم، بسبب إيماءات مسيئة تشبه يامال ورافينيا بـ"القرود"، وذلك بعد مشاهدة شاملة للصور ومراجعة شكاوى برشلونة وريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني، لتقوم الشرطة بالقبض عليهم في منتصف هذا الشهر، مع الإعلان الآن عن بدء عملية التحقيقات.

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وجرت هذه الأحداث بعدما أصبحت النتيجة 3/0 لصالح الضيوف، عندما سجل يامال الهدف الثالث وذهب للاحتفال، لتقابله مجموعة من الجماهير بالصراخ بعبارات مسيئة مثل "أسود لعين" و"قرد لعين" مع إيماءات واضحة لتلك الكلمات.

وعندما ذهب رافينيا ولامين إلى إحدى زوايا الملعب صرخ أحدهم في وجه الأخير:"بع المناديل عند إشارة المرور أيها الحقير".

وتم التعرف على المشجعين من خلال سلسلة من الصور المنتشرة على نطاق واسع، وأعلن ريال مدريد عن إجراءات ضدهم، وسط أنباء حول إمكانية حدوث إغلاق جزئي لأحد مدرجات سانتياجو برنابيو كإجراء عقابي مثلما حدث في ملب ميستايا.

وفي سياق متصل، هاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني حساب الشرطة الرسمي، بعد الإعلان عن القبض على المتهمين من مشجعي ريال مدريد العنصريين في الكلاسيكو، مع استخدام صورة لملعب ميتروبوليتانو.

وقال أتلتيكو في بيان رسمي:"دعونا نساعدكم، الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم هم مشجعون لفريق مدريدي آخر، هذا الملعب الموجود في الصورة هو ملعبنا وليس له علاقة بهذا الأمر"

وأوضح النادي في نهاية بيانه، أنه يعلم جيدًا أن نشر الصورة عن طريق الخطأ، مشددًا على ضرورة توخي الحذر عند نشر أشياء مماثلة.