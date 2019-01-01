الكشف عن تفاصيل الحوار بين حكم الساحة والفيديو في الكلاسيكو

هل يستحق ريال مدريد ركلة جزاء في الكلاسيكو؟

كشفت تقارير صحفية عن نص الحوار بين حكم الساحة هيرنانديز هيرنانديز وحكم الفيديو ريكاردو دي بورجوس في اللقطتين التي يطالب فيهما ريال مدريد بركلة جزاء أمام برشلونة في الكلاسيكو.

ريال مدريد أصدر بيانًا رسميًا ينتقد فيه قرارات حكام مباراة الكلاسيكو الأخيرة مطالبًا بركلتي جزاء في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وقالت إذاعة "أوندا سيرا" الإسبانية إنّ ريال مدريد قدّم طلبًا رسميًا للجنة الحكام للحصول على التسجيل الذي يحتوي على نص الحوار بين حكم الفيديو والساحة خلال لقاء الكلاسيكو.

وبحسب الإذاعة فإنّ لجنة الحكام قد لا توافق على منح التسجيل لريال مدريد، إذ ترفض اللجنة عادة إذاعة هذه التسجيلات بشكل علني.

وأوضحت الإذاعة أنّ هيرنانديز أوقف المباراة للشك في ركلتي جزاء الأولى على إيفان راكيتيتش ضد كاسيميرو والثانية من تدخل كليمون لونجليه على رافائيل فاران وبسؤال دي بورجوس عن الحالة أجاب "لا يوجد شيء، استمر، استمر".

وأشارت الإذاعة إلى أنّ حكم الفيديو أكد لهيرنانديز عدم وجود أي داعي لمشاهدة اللقطة مما دفعه لاستكمال المباراة.

وتحدثت الإذاعة عن أنه من المرجح أن يكون سبب قلق الحكام من احتساب ركلة جزاء لريال مدريد هو حالة الغضب الموجودة في المدرجات والقلق من تسبب هذا الأمر في أزمة مما دفعهم لتجاهل اللقطتين.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يتحصل على ركلة جزاء في الكلاسيكو على ملعب "كامب نو" منذ 12 عامًا.