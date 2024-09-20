أنشيلوتي: ما نعاني منه حدث لبرشلونة ونسعى للعودة إلى "الروك آند رول"

انتقادات مستمرة لريال مدريد هذا الموسم

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على عمله المستمر لإيجاد كافة الحلول الممكنة من أجل خلق التوازن في الفريق، والظهور بصورة أفضل فيما تبقى من الموسم الحالي.

"يفوزون بلا استحقاق" .. جملة تكررت كثيرًا هذا الموسم محليًا وشاهدناها أوروبيًا بعد الانتصار على شتوتجارت 2/1 يوم الثلاثاء الماضي بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي رد عليه أنشيلوتي قبل مواجهة ريال أمام إسبانيول، غدًا، السبت، بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي عن استقبال فريقه العديد من الفرص:"إنها مسألة نقوم بتقييمها، لقد استقبلنا ضد شتوتجارت وخلقوا أمامنا العديد من الهجمات، لقد فشلنا في البناء من الخلف، وهو ما حدث لبرشلونة بالأمس وكلفهم الطرد، الأمر حدث معنا لأننا فشلنا في التعامل مع الكرة وليس بسبب تمركزنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعندما سُئل عن ما يتطلبه الأمر للعبة كرة قدم على طريقة "الروك آند رول":"الكثافة والإيقاع، دون إضاعة الكثير من الوقت في الوصول إلى مرمى المنافس، هذه هي خصائصنا، لدينا لاعبون يتمتعون بالكثير من القوة خاصة مع الكرة، وعلينا الاستفادة من هذا الأمر".

اتهام فريقه بعدم استحقاق الفوز:"هذا لا يزعجني، المشجعون سعداء رغم أننا يمكننا اللعب بطريقة أفضل، الجماهير اعتادت على كرة القدم "الروك آند رول" دون القيام بالكثير من اللمسات، ونحن نحاول القيام بذلك".

وعن مستوى إندريك:"سيكون أساسيًا في إحدى المباريات المقبلة، وفي المستقبل سيتواجد بالمزيد من المناسبات، إنه فتى متواضع جدًا، يتحدث قليلًا ويعمل كثيرًا".

الشكوى من تقويم المباريات:"هذا الموسم سوف يتغير، الشكوى لن تغير أي شيء، من المهم التفكير في هذا الأمر ومراعاة الشعور بالتعب، التركيز حاليًا ليس على تغيير التقويم، بل اللاعبون يفكرون في إحداث طفرة في مستقبل كرة القدم بشكل عام".

تفاهم الثلاثي الأمامي "رودريجو وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور":"هدفنا هو التماسك، لو حاول فيني وكيليان ورودريجو الضغط عاليًا ولم يصعد لاعبو خط الوسط وكذلك الدفاع فهنا ستحدث مشكلة، أنا لا أطلب منهم التراجع للدفاع ولا ألزمهم بأدوار لاعبي الوسط والمدافعين، لأن التوازن مهم ويجب الحفاظ عليه".

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موقف إدواردو كامافينجا:"إنه قريب جدًا، سيعمل مع الفريق الأسبوع المقبل، هو لاعب مهم للغاية وعودته ستمنحنا الكثير من الخيارات بالفريق".

اللعب بأربعة لاعبين في خط الوسط:"أتذكر أنه في دوري أبطال أوروبا في باريس لعبنا بثلاثة مهاجمين وكان لدينا توازن مثالي، الجهد الجماعي هو من يصنع الفارق".

رأيه في إضراب اللاعبين المحتمل للاعتراض على تقويم المباريات:"أكرر ما قلته من قبل، كرة القدم بحاجة إلى التفكير، الهدف هو اللعب أقل لتجنب الإصابات، ليس لدى اللاعبين مشكلة في خفض رواتبهم لو لعبوا مباريات أقل".

يذكر أن ريال يحتل المركز الثالث بجدول الليجا بـ11 نقطة بعد أول 4 جولات، حيث يتساوى مع أتلتيكو مدريد في النقاط، ويأتي كل منهما خلف برشلونة الذي يحتل صدارة المسابقة بـ15 نقطة.