ريال مدريد على القمة وبرشلونة في الصورة.. أعلى الفرق حصولًا على الأموال من دوري الأبطال!

ترتيب الأندية الأكثر حصولًا على الأموال في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ترتيب الأندية الأكثر حصولًا على الأموال في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع بداية دور الـ 8 من البطولة.

جاء هذا بحسب ما نشرت صحيفة "ماركا"، والتي ذكرت أن ريال مدريد هو الأكثر ربحًا حتى الآن بواقع 90 ونصف ملايين يورو.

ويأتي بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في المركز الثاني بمبلغ حوالي 87 ملايين يورو، في حين يحل برشلونة رابعًأ بـ 82 مليونًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي المركز الخامس يأتي أتلتيكو مدريد بـ 81 وباريس سان جيرمان سابعًا بـ 78 وبوروسيا دورتموند وآرسنال في المركزين السابع والثامن بحوالي 74 مليونًا.

جدير بالذكر أن الأندية التي ستمر إلى دور نصف النهائي ستحصل على حوالي 12.5 مليون يورو إضافية.