برشلونة يستغل ورقة "صديق لابورتا"

كشفت تقارير صحفية، عن اقتحام ريال مدريد سباق التعاقد مع أنطونيو كورديرو "أنطونيتو"، لاعب مالاجا الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمثل "أنطونيتو" (18 عامًا) صفقة مثالية لريال مدريد، حيث ينتهي تعاقده مع مالاجا في صيف 2025، وسيكون بمثابة صفقة مجانية، لذلك يسعى برشلونة أيضًا من خلال رئيسه جوان لابورتا لخطف الجناح الشاب.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يدرك أن اللاعب الأندلسي لديه طموح للعب بقميص النادي الملكي وينجذب إلى النادي الملكي، ولذلك يعمل على استغلال هذا العامل لجذبه إلى "سانتياجو برنابيو".

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وأشارت إلى أن ريال مدريد قرر تعزيز تشكيلته خلال سوق الانتقالات الشتوية، ويريد تعزيز صفوفه التي تعاني من كثرة الإصابات، بدءًا من مدافع ليجانيس لاميني فاتي وأنطونيتو أيضًا.

ولهذا السبب، تحركت إدارة مالاجا سريعًا لتأمين اللاعب الشاب من خلال عرض للتجديد، حتى يؤمن مستقبل "أنطونيتو"، ويمنع رحيله في المستقبل القريب إلى أحد الأندية الكبرى بالمجان.

في المقابل، يستغل برشلونة العلاقة القوية بين الرئيس جوان لابورتا ووكيل اللاعب، بيني زهافي، في إتمام الصفقة، ولا يمنعه سوى المشاكل المالية التي طال أمدها والتي لا تزال تضع تسجيل داني أولمو في النصف الثاني من الليجا موضع شك.

ويقدم أنطونيتو أداء مثاليًا مع مالاجا في دوري الدرجة الأولى، حيث لعب 18 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.