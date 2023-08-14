ريال مدريد بدأ خطة العلاج .. تحديد موعد عملية كورتوا الجراحية

علي رفعت
Courtois(C)Getty Images
ريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجاتيبو كورتوا

النادي الملكي يريد عودة البلجيكي في أسرع وقت.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحرك ريال مدريد بشكل سريع فيما يتعلق بالعملية الجراحية الخاصة بالنجم البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن كورتوا سيخضع للعملية الجراحية خلال أيام، بالتحديد أحد يومي الخميس والجمعة.

وفي الوقت نفسه أوضحت أن العملية الجراحية الخاصة بالبرازيلي إيدير ميليتاو ستتم في الأسبوع المقبل، أملًا في البدء في تنفيذ البرنامج العلاجي بشكل فوري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويعاني الثنائي تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو من إصابات في الرباط الصليبي تستدعي تدخلًا جراحيًا وغيابًا طويلًا عن الملاعب.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد أخضع لاعبه أردا جولر هو الآخر لعملية جراحية بسبب إصابته هو الآخر في الركبة.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

99136 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 63469جود بيلينجهام
  • 5798كريستوفر نكونكو
  • 4947دومينيك سوبوسلاي
  • 3700ميسون ماونت
  • 3828ساندرو تونالي
  • 17394صفقة أخرى
99136 الأصوات

اختيارات المحررين