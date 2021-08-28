تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد وريال بتيس وذلك في الجولة الثاثة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

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ريال بتيس 0 × 1 ريال مدريد

مباشر، لحظة بلحظة



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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد على ريال بتيس بهدف نظيف سجله كارباخال

94' أوووووووووووووه مونتويا يضيع فرصة التعادل لريال بتيس، تيو يمر بصورة رائعة ويلعب عرضية لمونتويا الذي يسدد ولكن كورتوا يمسك بالكرة

89' تسديدة قووووية من البديل هازارد ولكن سيلفا حارس بتيس يواصل تألقه ويتصدى للكرة

تبديل ثالث لريال مدريد بخروج جوتيريز ودخول رودريجو

79' بيزيلا يشتت عرضية خطيرة لعبها فاسكيز، ويُخرج الكرة لضربة ركنية

78' عررررضية من مونتويا ولكن كورتوا يمسك بالكرة

73' تسديدة مقووسة رائعة من كاماراسا ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن لكورتوا

72' أوووووووه انطلاقة رائعة من أسينسيو وتسديدة قووية ولكنها تمر بجوار القائم

68' محاولة أخرى لريال بتيس من خارج منطقة الجزاء عن طريق رويبال ولكن كورتوا يمسك بالكرة

67' تسديدة من مونتويا ولكن كورتوا يمسك بالكرة

تبديلين لريال مدريد بخروج بيل وإيسكو ودخول فاسكيز وأسينسيو

64' عرررضية خطيرررة من الجهة اليمنى لفريق بتيس ولكن آلابا يشتت الكرة لضربة ركنية

61' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ريال مدريد يحرز الهدف الأول عن طريق كارباخال! فينسيوس يقاتل ويلحق بالكرة قبل أن تخرج لضربة مرمى، يمررها لبنزيما الذي يلعب عرضية رائعة يسددها كارباخال على الطائر على يمين سيلفا

60' فرصة خطيرة لخوانمي الذي كاد ينفرد بمرمى الريال، ولكن جوتيريز يتألق وينقذ الموقف

53' عررضية رائعة من آلابا، تصل إلى فينسيوس جونيور الذي يحاول لعب الكرة في المرمى مباشرًة ولكن الكرة تذهب بعيدًا عن المرمى

52' بنزيما يحرز هدفًا ولكن حكم الراية يحتسب تسلل جديد على الفرنسي

51' تصدي مذهل من سيلفا لرأسية بنزيما! ولكن حكم الراية يحتسب الهجمة تسللًا على المهاجم الفرنسي

المباراة تأخذ طابع بدني بالتحامات كثيرة بين الطرفين

46' تسديدة من بنزيما ولكن الكرة عالية جدًا عن المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

45' بطاقة صفراء للاعب رويبال بعد تدخل قوي على فينسيوس جونيور

41' تسديدة قوووووية من فقير ولكن كورتوا يتصدى لها

38' محاولة من إيسكو من خارج منطقة الجزاء ولكن التسديدة الأرضية تمر بجوار القائم بقليل

36' أوووه! انطلاقة رائعة من فالفيردي الذي يمرر الكرة إلى كارباخال الذي حاول خداع الحارس ولعب الكرة ساقطة في المرمى ولكن سيلفا يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية بأطراف أصابعه

34' تسديدة مباغتة من مونتويا ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر لكورتوا

32' تسديدة من إيسكو من على حدود منطقة الجزاء ولكن دفاع ريال بتيس يتصدى لها ببراعة

30' تسديدة من نبيل فقير من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة عالية وبعيدة جدًا عن مرمى كورتوا

22' بطاقة صفراء للفرنسي نبيل فقير بداعي إدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء للتحايل على الحكم والحصول على ركلة جزاء

20' تسديدة من خارج منطقة الجزاء من جانب الأرجنتيني رودريجيز لاعب يتيس، ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتصل سهلة في يد كورتوا

18' هدوء نسق اللعب قليلًا بدون أي فرص خطيرة من الفريقين في الدقائق الأخيرة

10' أووووووه خطيرة من ريال بتيس، من ركلة حرة مباشرة نفذها الفرنسي فقير، ولكن كورتوا يُخرج الكرة لضربة ركنية

6' قرريبة مرة أخرى للريال، دفاع بتيس يشتت كرة عرضية، تصل إلى ميليتاو الذي كان متقدمًا في تلك الهجمة، البرازيلي يسدد ولكن سيلفا يمسك بالكرة

4' أووووو، اختراق رائع من جونيور من الجهة اليسرى، البرازيلي يلعب كرة عرضية، يلمسها مدافع بتيس وتصل إلى بنزيما الذي يسددها بشكل رائع ولكنها تمر بمحاذاة القام الأيسر

2' فرصة أولى لريال مدريد، تمريرة رائعة لفالفيردي الذي اخترق من الجهة اليمنى، عرضية من الأوروجوياني ولكن دفاع بتيس يشتتها لضربة ركنية

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

جوتيريز - ألابا - ميليتاو - كارباخال

فالفيردي - كاسيميرو - إيسكو

جونيور - بنزيما - بيل

تشكيل ريال بتيس:

قرر مانويل بيلجريني اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

سيلفا

ميراندا - رويز - بيزيلا - مونتويا

غوادرادو - رودريجيز

فقير - كاناليس - رويبال

خوانمي

يسعى الملكي لتعويض الإخفاق في الجولة الماضية والتعادل مع ليفانتي من أجل أن يواصل المنافسة على اللقب، في حين أن بتيس يبحث عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الأول له في البطولة بعد أن تعادل في الجولتين الماضيتين أمام قادش ومايوركا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ريال بتيس وريال مدريد، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب بينيتو فيامارين.