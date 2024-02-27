رئيس بايرن ميونخ عن انتقاله نجمه لريال مدريد: لن نتركه بالمجان

تحدث كذلك عن مصير كيميش

قام نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم، الثلاثاء، بتقديم مديره الرياضي الجديد ماكس إيبرل، تمهيدًا للحقبة الجديدة التي سيعيشها الفريق البافاري.

إيبرل تطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة خلال تقديمه، وبالتحديد مستقبل ألفونسو ديفيس هدف ريال مدريد ويوشوا كيميش المُراقب من برشلونة لتعويض رحيل سيرجي بوسكيتس.

وقال إيبرل عن كيميش:"لقد تمتع بمسيرة مميزة للغاية، ربما الآن هو على الجانب المظلم من مشواره، لديه عقد حتى 2025 وأتطلع لخوض بعض المحادثات معه ومع بعض اللاعبين الآخرين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأما عن ألونسو الذي ينتهي عقده بنفس التوقيت:"لا يريد أحد أن يفقد لاعبيه بالمجان، قمنا ببعض المحادثات معه وسنستمر في القيام بذلك لدراسة الوضع جيدًا".

وفي سياق متصل قال يان كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي للنادي عن ديفيس:"نتحدث مع وكيله، سنرى مدى تعقيد الموقف، ماكس إيبرل سيكون متواجدًا في المفاوضات وبعدها سنحسم الأمور".

وتأتي تصريحات دريسين لتؤكد أن النادي الألماني قد يُفضل بيع ديفيس بالميركاتو الصيفي القادم لريال مدريد، بدلًا من خسارته بالمجان بعد نهاية عقده في 2025.