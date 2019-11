ريال مدريد وباريس سان جيرمان: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 1 × 0 باريس سان جيرمان

33’ تسديدة قوية من توني كروس من علي حدود المنطقة لكن تصدي لها الحارس كيلور نافاس وأممسكها على مرتين

32’ تسديدة قوية من أنخل دي ماريا من خارج المنطقة لكن ابعدها الحارس ثيبوه كورتوا بنجاح

31’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق كيليان مبابي لكن ابعدها الحارس ثيبوه كورتوا بنجاح

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم لريال مدريد بهدف دون رد

29’ تمريرة ثائية بين إدين هازارد وكريم بنزيمة حاول معها هازارد للتوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

28’ اندفاع هجومي من لاعبي ريال مدريد وتراجع من لاعبي باريس سان جيرمان إلى المنطقة الدفاعية

27’ محاولة التوغل من إدين هازارد من علي حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

26’ تسديدة قوية من توني كروس من علي حدود المنطقة لكن ابعدها الحارس كيلور نافاس ببراعة

25’ سيطرة من لاعبي ريال مدريد على مجريات اللقاء وتمريرات على حدود منطقة جزاء باريس سان جيرمان

24’ تنفيذ الركنية بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس كيلور نافاس من قلب المنطقة

23’ توغل رائع من إدين هازارد من داخل يسار المنطقة ثم يسدد كرة قوية لكن ابعدها الدفاع إلى ركينة

22’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى مارسيلو الذي أرسلها عرضية قوية للغاية مرت اعلى المرمي

21’ انطلاقة من إدين هازارد من الجهة اليسري ومن ثم يمررها إلى كريم بنزيمة داخل المنطقة ليتوغل بها ويسددها لكن خروج رائع من كيلور نافاس الذي ابعدها بنجاح إلى ركنية

20’ ضغط قوي من لاعبي ريال مدريد على دفاعات الفريق الباريسي فى هذه اللحظات

19’ تمريرة ثنائية بين مارسيلو وإدين هازارد من الجهة اليسري لكن استخلصها الدفاع من امام مارسيلو

الهدف جاء بعد عرضية من كارباخال من الجهة اليمنى تصل إلى فيديريكو فالفيردي الذي مررها إلى أيسكو الذي سددها لتصطدم فى القائم وترتد امام كريم بنزيمة ليسددها فى الشباك بنجاح

17’ جووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول لريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ تسديدة قوية من توني كروس من علي حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

12’ خطأ لريال مدريد فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من تياجو سيلفا على إدين هازارد

11’ انطلاقة من كيليان مبابي من الجهة اليمني تلقاها ماورو إيكاردي برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

10’ مباراة الليلة تحمل الرقم 100 لكيليان مبابي بقميص باريس سان جيرمان بمختلف البطولات

