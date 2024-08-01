لم يبهر أحد سوى أنشيلوتي .. هزيمة ميلان تكشف لريال مدريد عن عيب خطير في إندريك!

قدم بعض اللمحات الجيدة قبل خروجه

وسط حالة من الترقب والانتظار، سجل المهاجم البرازيلي الشاب إندريك، ظهوره الأول بقميص ريال مدريد، في المواجهة الودية التي أقيمت فجر اليوم، الخميس، بالجولة التحضيرية للموسم الجديد.

إندريك سبق أن وقع لريال منذ عام، حيث انتظر لبلوغه 18 سنة من أجل الانضمام للميرينجي هذا الصيف، ليبدأ رحلته الجديدة سانتياجو برنابيو تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

الإيطالي المخضرم قرر الاعتماد على إندريك كأساسي، في اللقاء الذي خسره الفريق بهدف دون رد سجله صامويل شوكويزي، حيث حرص على منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال هذه القمة الودية.

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ماذا قدم إندريك ضد ميلان؟

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فور الإعلان عن التشكيل الأساسي للمباراة المقامة على ملعب "سوليدر فيلد" بمدينة شيكاغو الأمريكية، شعرت جماهير ريال بحالة من الحماس لرؤية نجم بالميراس السابق بقميص الفريق أخيرًا، في ظل غياب النجوم الكبار من نوعية فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام ورودريجو وكيليان مبابي.

اللاعب الشاب الذي بدأ كمهاجم صريح تمتع بالعديد من اللحظات الرائعة التي أظهر فيها سرعته في الانطلاقات واستلام الكرة بظهره من أجل فتح مساحات للأجنحة، ولكن كانت هناك بعض الأوقات الصعبة التي عانى فيها من الناحية البدنية أمام دفاعات ميلان.

إندريك لم يكن مبهرًا ولم يذهل الجميع في الملعب، وهذا أمر منطقي بسبب قلة خبرته وربما الشعور بالرهبة لارتداء قميص ريال مدريد للمرة الأولى، ومع ذلك كانت هناك لمحات مبشرة بخصوص مرونته وتمركزه في مناطق خطيرة.

الظاهرة الأبرز في ما قدمه إندريك كانت تعرضه للعرقلة أكثر من مرة بشكل متكرر داخل وخارج منطقة الجزاء، وربما يرجع ذلك لمحاولات دفاع ميلان لتجنب خطورته الذي ظهرت في كرة حصل عليها أمام المرمى وكاد أن يسجل منها لولا تصدي الحارس لها.

لاعب بالميراس السابق فشل تقريبًا في جميع الالتحامات البدنية التي تعرض لها، وهي مشكلة خطيرة قد تهدده على المستوى المحلي والأوروبي الموسم القادم، لذلك يجب العمل على إصلاحها لأن التنافس في الدوري البرازيلي يختلف تمامًا عن اللعب في أعلى مستوى ممكن في أوروبا.

مهاجم ريال الجديد الذي سيشهد منافسة شرسة مع كيليان مبابي الموسم القادم، لم يلمس الكرة سوى 13 مرة في 45 دقيقة، ونجح في خلق فرصة واحدة، في بداية مبشرة ولكنها ليست مبهرة كما تمنى البعض.

أبهر أنشيلوتي

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رغم معاناته أمام دفاع ميلان وعدم ظهوره بشكل مبهر قبل خروجه لصالح زميله خوانمي لاتاسا مع بداية الشوط الثاني، خرج المدرب الإيطالي للإشادة بما قدمه إندريك ضد ميلان.

وقال أنشيلوتي:"لدي شيء مميز حقًا، إنه سريع جدًا وخطير في المساحات الضيقة، ولديه القدرة على الدوران بسرعة في مساحة صغيرة للغاية".

وأضاف:"إندريك يمتلك رشاقة هائلة في تحرير نفسه من الخصم، وكل هذه الصفات التي يتمتع بها تعني أنه موهبة رائعة، من النادر رؤية لاعب يمتلك كل هذه المميزات في وقت واحد".

وتأتي كلمات أنشيلوتي لتعطي جماهير ريال المزيد من الأسباب للتفاؤل تجاه إندريك، لأن ببساطة عدم تألقه أمام ميلان لا يؤثر بأي حال من الأحوال على أحلام جماهير ريال في رؤيته كأحد عظماء اللعبة بالمستقبل القريب، ولكن سيكون أمامه الكثير من العمل للوصول إلى هذه المكانة.