"لقد وقعوا في فخ نصبته" .. أنشيلوتي يعترف بحيلته "الذكية" للعودة إلى ريال مدريد بليلته التاريخية

15 لقبًا تضع الإيطالي على عرش الأكثر تتويجًا

وصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إلى عنان السماء بعد قيادته للنادي الملكي لتحقيق لقب كأس القارات للأندية "إنتركونتننتال 2024"، على حساب باتشوكا المكسيكي.

أنشيلوتي فاز بلقبه الخامس عشر مع ريال مدريد، ليصبح المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ النادي الملكي، وذلك عقب فوز فريقه بنتيجة (3-0) أمام باتشوكا المكسيكي، مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد لوسيل، في نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتننتال 2024".

وكسر أنشيلوتي الرقم القياسي الذي كان مسجل باسم ميجيل مونيوز، الذي حقق 14 لقبا كمدير فني لريال مدريد.

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وقال أنشيلوتي في تصريحاته عقب المباراة: "أنا سعيد جدًا بهذا الانتصار واللقب، هذا هو النجاح. كان يجب علينا إظهار الشخصية المطلوبة وأنهينا المباراة بأفضل شكل وكل اللاعبين قدموا الأداء المطلوب".

وأوضح: "قدمنا عملًا رائعًا أمام باتشوكا، خصوصًا على المستوى الهجومي. كيليان قدم مباراة ممتازة ورودريجو سجل الهدف الثاني. نحن سعداء لأننا فزنا".

وأضاف كارلو: "2024 كانت سنة رائعة، لقد واجهنا صعوبات طوال العام، مع إصابات مثل كورتوا وميليتاو وكارباخال. أنهينا العام بشكل جيد للغاية، وهذا يمحننا الثقة التي نحتاجها لمحاولة مواصلة تحقيق نتائج جيدة في عام 2025".

وواصل: "كنت عصبيًا بعض الشيء في النصف الأول من الموسم الجاري، وهذا ليس من عادتي، والسبب في ذلك أن أداء الفريق والطريقة التي نلعب بها لم تكن ترضيني، لكن في 2025 سيتغير الوضع وسأعود إلى طبيعتي وهدوئي المعتاد".

وأردف المدرب الإيطالي: "15 لقبًا مع ريال مدريد؟ الفوز بالألقاب في هذا النادي يكون أسهل بكثير عن غيره، لأنك تمتلك في الريال أفضل اللاعبين حول العالم".

وختم: "هل توقعت هذا النجاح عند عودتي لريال مدريد؟ عندما عدت لم أتخيل ما سيحدث. قبل عودتي، اتصلت بخوسيه أنخيل سانشيز (مدير ريال مدريد آنذاك)، لمعرفة ما إذا كان بإمكاني التعاقد مع بعض اللاعبين من الملكي لضمهم إلى فريقي (إيفرتون)، لكنه عرض عليّ العودة إلى الملكي، لقد وقعوا في الفخ (يضحك)".

وكان أنشيلوتي قد اتصل بالفعل بالمدير العام لريال مدريد في صيف 2021، من أجل طلب التعاقد مع أحد لاعبي الميرنجي لصالح "التوفيز"، لكن الاتصال انتهى بأن عرض أنشيلوتي نفسه لتدريب الفريق ونجح في خطته.