من أجل التوازن .. أنشيلوتي يتجه لفكرة "خارج الصندوق" لإنقاذ موسم ريال مدريد

من المتوقع تطبيقها قريبًا

يواجه ريال مدريد صعوبة هائلة في الظهور بمستواه المعروف هذا الموسم، لذلك قرر كارلو أنشيلوتي تطبيق أحد أكثر الحلول جنونًا لتخطي هذه الأزمة.

الفريق يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، كما فاز بشكل "غير مقنع" أمام شتوتجارت في افتتاح منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، لتظهر الشكوك حول إمكانية الفوز بالألقاب هذا الموسم، رغم جلب النجم الفرنسي كيليان مبابي لتعزيز خط الهجوم.

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن الجهاز الفني لريال بقيادة أنشيلوتي، يفكر في الدفع بأربعة لاعبين في خط الوسط، في محاولة لتحقيق التوازن والتفاهم المفقود بالفريق، حيث لن يتم اللعب بهذه الطريقة في جميع المباريات، لكن الفكرة ستبدأ في التنفيذ قريبًا، خاصة في المباريات الأكثر تطلبًا بعيدًا عن ملعب سانتياجو برنابيو.

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وأشارت الصحيفة إلى أننا قد نشاهد ريال يلعب بهذا الأسلوب في ديربي مدريد أمام أتلتيكو بنهاية هذا الشهر، وذلك من أجل السيطرة على الكرة بأكبر قدر ممكن، مع تفادي التحركات الهجومية للفريق الخصم.

وأوضحت أنه بالنظر إلى مباراة شتوتجارت الأخيرة، سنجد أن الفريق كان قادرًا على خلق الكثير من الفرص، بتسديد 19 كرات على مرمى المنافس، لكنه تلقى 17 أخرى، لذلك سيحاول أنشيلوتي اللعب بطريقة أكثر صلابة ولا تعتمد على المبالغة في الدفاع.

وسيؤدي هذا التغيير إلى اللعب بثنائي هجومي، مع إمكانية لعب كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور معًا، وسيتعين على جود بيلينجهام اللعب بأكثر حرية مع واجبات دفاعية أخرى.

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ومع وجود بيلينجهام، ينوي أنشيلوتي تزويد الفريق بالقوة والسيطرة في خط الوسط، وستكون الخيارات المتاحة أكثر مرونة مع عودة أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا من الإصابة.

يذكر أن ريال يحتل المركز الثالث بجدول الليجا 11 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، ويلعب غدًا، السبت، أمام إسبانيول في الجولة السادسة من عمر البطولة.